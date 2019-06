Ies la iveala minciunile in care inoata Guvernul in materie de autostrazi. Zero kilometri, in loc de 180. Cine e de vina?

La inceput de an, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, anunta ca, in 2019, institutia ar putea inaugura cel mult 118 kilometri de autostrada.Dupa numai cateva zile, insa, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE) a promis ca, de fapt, in tara noastra se vor construi, in acest an, nu 118, ci 180 de km de autostrada!Peste noapte, cei mai multi dintre politicienii din coalitia PSD-ALDE au inceput sa sustina declaratia lui Tariceanu.Initial, CNAIR a precizat pentru Ziare.com ca a luat act de respectivele declaratii ale politicienilor, dar ca nu detine suficiente informatii pentru a se si pronunta asupra lor. Ulterior, insa, oficiali ai institutiei au sustinut ca noul obiectiv este finalizarea a 180 de kilometri de autorstrada, in 2019.Era greu de inteles cum poate CNAIR - care in 2018 a inaugurat doar 60 de kilometri de autostrada - sa promita ca in 2019 va da in folosinta de trei ori pe atat...Evident - dupa cum au explicat, in repetate randuri, ONG-urile pasionatilor de infrastructura - sansele ca Romania sa isi dezvolte atat de mult reteaua de autostrazi, in acest an, sunt practic nule.Pana si fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat la un moment dat ca, in 2019, in Romania nici macar nu se lucreaza la constructia a 180 de kilometri de autostrada, asa ca nici vorba nu poate fi despre finalizarea acestor sosele!Cu toate astea, mai ales in campania electorala pentru alegerile europarlamentare, coalitia PSD-ALDE a continuat sa promita, in repetate randuri, finalizarea celor 180 de km de sosea de mare viteza, pana la finele anului!Acum - dupa jumatate de an in care n-a inaugurat nici metru de autostrada - Guvernul incepe sa dea inapoi, sustinand ca de fapt directorul CNAIR, Narcis Neaga, ar fi fost cel care si-a fixat obiectivul de a inaugura 180 de kilometri de autostrada, in acest an.Citeste mai departe despre " Ies la iveala minciunile in care inoata Guvernul in materie de autostrazi. Zero kilometri, in loc de 180. Cine e de vina? " pe Ziare.com