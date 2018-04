In doi ani, statul n-a recuperat niciun sfant din cei peste 500 de milioane de euro pierduti in contractul cu Bechtel

Desi Finantele au cerut inca din 2016 ca directorii sa plateasca integral pierderile suferite de bugetul de stat, deocamdata nu s-a recuperat niciun leu.Nici pana astazi nu e foarte clar cum au ajuns americanii de la compania Bechtel sa faca afaceri cu statul roman. Tot ce stim este ca, in 2003, Guvernul Nastase le-a oferit acestora pe tava un mare proiect de infrastructura: constructia Autostrazii Transilvania. Aceasta urma sa se intinda pe 415 kilometri, de la Brasov pana in comuna bihoreana Bors, la granita Romaniei cu Ungaria.Decizia lui Nastase. 2,2 miliarde de euro pentru o autostradaDesi in mod normal constructorul unui astfel de drum ar fi trebuit ales prin licitatie, Cabinetul lui Adrian Nastase a dat, pe 18 decembrie 2003, o hotarare de guvern prin care a obligat Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) sa lucreze doar cu Bechtel.Constructorul american urma sa primeasca 5,4 milioane de euro pe kilometru de autostrada.Reprezentantii Ministerului Transporturilor de la acea vreme sustineau ca pretul e unul deosebit de avantajos pentru Romania, in conditiile in care americanii au acceptat cu greu sa lucreze atat de ieftin. Nu de aceeasi parere a fost atunci Fondul Monetar International ( FMI ), care a informat Guvernului Romaniei ca pretul per kilometru e exagerat si ca tara noastra risca sa nu isi permita sa cheltuiasca peste 2,2 miliarde de euro pe constructia unei singure autostrazi.Asa cum era si de asteptat, nimeni n-a tinut cont de avertizarile economistilor. In plus, timpul a dovedit ca, intr-adevar, Romania ar fi scapat ieftin daca autostrada s-ar fi construit la timp si ar fi costat doar atat.In 2004, insa, romanii nu se asteptau la probleme si chiar sperau ca vor avea cat de repede autostrada intre Brasov si Bors. Americanii pareau si ei pregatiti sa construiasca repede si bine, la fel ca in Occident.Vine Tariceanu. Si pretul s-a dublatDin pacate, la un an de la inaugurarea santierului autostrazii, lucrarile s-au oprit. Se schimbase Guvernul, iar noul premier, Calin Popescu Tariceanu, nu mai era multumit de contractul cu Bechtel. S-au modificat clauze, s-au schimbat finantari, iar americani ...citeste mai departe despre " In doi ani, statul n-a recuperat niciun sfant din cei peste 500 de milioane de euro pierduti in contractul cu Bechtel " pe Ziare.com