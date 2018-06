In jurul anului 2040, Romania va falimenta

(Bine ati venit in Romania! Te iubesc, criza!)Dandu-mi seama ca trebuie sa fii cel putin inadecvat sa scrii in 2018 despre Romania anilor 2032-2045, am tiparit acest articol si l-am ascuns intr-o sticla pe care am ingropat-o in curtea DNA, cu eticheta: "A se deschide dupa 2032".De cativa ani, Grecia a devenit patria crizei. Grecia este cea mai indatorata tara din Uniunea Europeana si se afla in situatia de a nu isi putea plati niciodata imensa datorie publica acumulata. Pentru a reduce din povara aceasta insuportabila, grecii au cerut indurare de la cei care i-au imprumutat si acestia au fost de acord sa isi reduca pretentiile (sa anuleze o parte din datorii); au cerut, in schimb, grecilor sa isi diminueze semnificativ standardul de viata, renuntand la o parte din slujbe, la o parte din pensii si la o parte din salarii. Astfel ca grecii sunt singurii europeni al caror nivel de viata scade de ani buni si nu exista o perspectiva prea apropiata de imbunatatire a situatiei.Romanii se vor afla, incepand cu 2032, exact in aceeasi situatie. Acest lucru este stiut cu precizie de catre orice om cu mintea intreaga si cu o minima intelegere a modului cum functioneaza statele moderne. Desi cu totii pricepem acest lucru, nu facem nimic pentru a nu ajunge acolo. Aceasta perspectiva sumbra a viitorului nostru este motivata de un cumul de factori pe care nimeni nu ii vrea alaturati.Fondul de pensii- condamnat la deficitExecutia bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 scoate in evidenta urmatoarele date simple: pensiile platite de stat romanilor s-au ridicat la 57 miliarde lei, iar contributiile care s-au strans de la cei care lucreaza au totalizat numai 44 miliarde lei, diferenta de 13 miliarde lei fiind platita de bugetul de stat, adica romanii care lucreaza platesc doar 77% din pensiile parintilor si bunicilor lor pensionari. Inca 7 miliarde de lei au fost platite de romani catre fondurile de pensii administrate privat (in principal pentru celebrul Pilon II) . Adica daca nu ar fi existat pilonul II, totalul contributiilor colectate de la cetateni ar fi fost de 51 miliarde lei, cu 6 miliarde lei mai putin decat ne costa pensiile care trebuie platite.In 2018, statul crede ca va strange contributii in valoare de 55 miliarde lei (63 miliarde lei in 2019, 70 in 2020 si 77 in 2021) si va primi 7,4 miliarde lei subventii de la bugetul de stat pentru a putea plati pensi ...citeste mai departe despre " In jurul anului 2040, Romania va falimenta " pe Ziare.com