Inaugurarea lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva s-ar putea amana pe termen nedeterminat

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de vina ar fi constructorii care au realizat lucrari de calitate slaba. Altfel vede, insa, situatia Asociatia Pro Infrastructura , care apreciaza ca intarzierile sunt cauzate chiar de stat, care refuza sa ii dea constructorului banii pe lucrari.In mod normal, intre Lugoj si Deva ar fi trebuit sa avem o autostrada de aproximativ 100 de kilometri inca din anul 2016. Din pacate, cu toate ca suntem deja in 2018, constructia unui singur lot din cele patru ale autostrazii a fost finalizata. Este vorba despre lotul 1, lung de 27 de kilometri, care face legatura intre Lugoj si comuna timiseana Traian Vuia si care a fost inaugurat in anul 2013. Se mai poate circula si pe un capat lung al Lotului 2, de la Traian Vuia pana la Marginea. In rest, soseaua e departe de a fi terminata, iar sansele sa se poata circula pe ea in acest an sunt aproape nule.Asociatia Pro Infrastructura sustine ca de vina pentru aceasta situatie ar fi, in parte, CNAIR care refuza sa ii trateze pe constructori cu respect si sa le plateasca lucrarile. Mai multe detalii a oferit pentru Ziare.com directorul-executiv al ONG-ului, Ionut Ciurea."La constructia loturilor 2, 3 si 4 ale autostrazii, constructorii au intampinat o multime de situatii neprevazute si probleme. Printre altele, pe lotul 2 s-a impus constructia unor culoare pentru ursi si alte animale mari, iar pe lotul 4 s-a intarziat pentru ca lucrarile riscau sa afecteze o pestera cu lilieci. Lotul 3 este, in acest moment, cel mai aproape de finalizare, fiind realizat in proportie de circa 80%. Problema este ca acum CNAIR cauta motive sa rezilieze contractul, cu toate ca e atat de aproape de finalizare.Problema este ca finalizarea acestor loturi a fost planificata in asa fel incat sa se poate circula pe autostrada. Intarzierile mari pe diversele loturi de drum au dat, insa, planul peste cap. S-a constatat ca degeaba deschizi doar lotul 3 de autostrada. Fara sa poata intra de pe lotul 3 pe lotul 2 - care nu va fi gata de inaugurare in viitorul previzibil, avand o portiune ce abia urmeaza sa fie licitata - soferii ar ramane cu masinile undeva, pe un deal.In consecinta, constructorii si CNAIR au agreat o solutie de compromis: realizarea unui nod rutier in dreptul localitatii Holdea, care sa perm ...citeste mai departe despre " Inaugurarea lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva s-ar putea amana pe termen nedeterminat " pe Ziare.com