Inca aproape 14 kilometri din Autostrada Transilvania au fost inaugurati astazi

Cu toate acestea, pana sa putem ajunge pe aceasta autostrada de la Brasov pana la granita cu Ungaria, asa cum ne-am propus inca de acum un deceniu si jumatate, trebuie sa mai treaca multi ani...De miercuri, soferii care au drum prin centrul tarii pot ajunge de la Iernut, prin Ogra, pana la Ungheni (Targu Mures) pe autostrada. Primul dintre loturile inaugurate astazi e lung de 3,6 kilometri (intre Iernut si Ogra) si a fost construit de societatea Geiger. Aceasta portiune de drum e gata inca din luna octombrie. Pe ea nu s-a putut circula, insa, pana cand n-au fost gata si cei 10,1 kilometri de autostrada dintre Ogra si Ungheni (din Targu Mures), construiti de societatea Strabag.Acum, dupa ce toti cei aproape 14 kilometri de drum au fost finalizati, pe A3 ar trebui sa se poata circula fara probleme intre Ungheni si Iernut. Singurele probleme ar putea aparea tocmai in capatul vestic al soselei, la Iernut, unde autostrada se conecteaza cu DN 14A nu printr-un mare nod rutier - cum ar fi fost normal - ci doar printr-o intersectie temporara.S-a ajuns in aceasta situatie din cauza ca nodul rutier de la Iernut nu era prins in proiectele loturilor de autostrada inaugurate astazi. In schimb, constructia lui cade in sarcina societatii Astaldi, care face lotul de A3 dintre Iernut si Chetani.Iar cum Astaldi a ajuns mai tarziu pe santier, nici n-a avut cum sa termine lucrarile in acelasi timp cu Geiger si Strabag.In consecinta, ca loturile de autostrada dintre Iernut si Ungheni sa nu devina piese de muzeu, s-a decis inaugurarea lor si conectarea cu reteaua nationala de drumuri printr-o intersectie temporara, unde - potrivit Asociatiei Pro Infrastructura - ar putea aparea ceva probleme.In 14 ani, statul n-a construit nici macar jumatate din autostrada Brasov-BorsSoseaua de mare viteza dintre Brasov si Bors - numita si Autostrada Transilvania (parte din A3) - ar fi trebuit construita integral de societatea americana Bechtel. Romania a semnat, in timpul Guvernului Nastase, un contract cu acest contructor.Lucrurile n-au mers, insa, cum ar fi trebuit. Pretul constructiei - foarte mare inca de la inceput - s-a dublat in doar cativa ani.