Inca ceva ce a uitat sa spuna Dancila in bilantul pe sase luni: Lucrarile la autostrazi avanseaza cu viteza melcului

Am consultat datele publicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aferente lunii iulie, pentru a vedea care mai e stadiul proiectelor.La tronsonul Campia Turzii - Gilau (ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal), care face parte din autostrada Brasov - Bors, gradul de executie a ajuns la 55% in iulie, in iunie fiind de 33%.Portiunea are mai putin de un kilometru, iar lucrarile ar fi trebuit sa se termine la finalul acestei veri, insa termenul a fost amanat pentru octombrie. Valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, constructorul fiind firma italiana Tirrena Scavi.La lotul 2 al tronsonului Targu Mures - Ogra din Autostrada Brasov - Bors, lucrarile au ajuns la 69,11%, de la 64,81%. Constructorul este firma austriaca Strabag. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare este luna octombrie a acestui an. Primul lot e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al tronsonului Ogra - Campia Turzii a ajuns in iulie la 75,8%, in crestere cu 5% fata de iunie. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km. Termenul de finalizare a ramas septembrie 2018.Printre motivele pentru care lucrarile nu s-au derulat mai repede se numara obtinerea cu intarziere a acordului de mediu, necesar obtinerii autorizatiei de construire, dar si relocarea unei conducte Transgaz La lotul 2 al acestui tronson lucreaza Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii. Gradul de executie a crescut de la 33% la 37%. Valoarea contractului ajunge la 437 de milioane de lei pentru cei aproape 18 km de sosea de mare viteza. Termenul de finalizare e trimestrul al doilea din 2019.In cazul lotului 3, de care se ocupa Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL, gradul de executie a ajuns la 12,84%, de la 12,16% in ultimele 30 de zile. Motivul prezentat de CNAIR pentru lentoarea lucrarilor este obtinerea cu intarziere a acordului de mediu, necesar obtinerii autorizatiei de construire.