Acest lucru va permite Croatiei sa intre in zona euro, care reuneste in prezent 19 state, cel mai devreme in 2023, a spus un oficial european, transmite Reuters.Angajamentele asumate de Croatia intr-o scrisoare au fost salutate de Eurogrup la o reuniune de luni, a declarat Centeno intr-o conferinta de presa.Comisarul pentru Concurenta Pierre Moscovici a spus ca decizia Zagrebului este "un vot de incredere pentru euro".Croatia s-a angajat sa pregateasca terenul pentru ca Banca Centrala Europeana ( BCE ) sa preia supravegherea bancara a tarii. De asemenea, s-a angajat sa aplice reforme privind legislatia de combatere a spalarii banilor si sa eficientizeze si sa reduca cheltuielile in administratia publica, potrivit unui comunicat al UE.BCE si Comisia Europeana vor monitoriza aplicarea acestor angajamente pe parcursul unui proces care va dura un an.Ulterior, Croatia va intra efectiv in ERM-2, unde va stat cel putin doi ani, inainte de a incepe pregatirile practice pentru intrarea in zona euro, proces care va dura inca un an, astfel incat 2023 este cel mai timpuriu termen pentru adoptarea monedei unice.Bulgaria a inceput acelasi proces anul trecut si ar putea intra in zona euro cel mai devreme in 2022.Citeste si:Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in primul trimestruFMI avertizeaza ca zona euro nu va rezista unei noi crize economice ...citeste mai departe despre " Inca o tara din UE face pasi importanti spre zona euro " pe Ziare.com