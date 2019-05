Iata ce inseamna, in realitate, ca incep lucrarile la Autostrada Ploiesti-Brasov si de ce soseaua nu va trece prea curand muntii

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunta la finele lunii aprilie ca pe 20 mai va inaugura santierul tronsonului de 6,3 kilometri - dintre Rasnov si Cristian - al Autostrazii A3. Intre timp, Asociatia Pro Infrastructura (API) a descoperit ca pe respectivul santier, constructorul (societatea Alpenside - n.red.) a inceput deja sa decoperteze terenul.Inainte sa ne bucuram prea tare ca, in sfarsit, au inceput sa se construiasca si la noi autostrazi in ritm alert, ar trebui sa tineam seama de cateva lucruri, a explicat pentru Ziare.com directorul - executiv al API, Ionut Ciurea. Mai exact, ar trebui sa stim ca lucrarile la capatul de autostrada incep cu mare intarziere si - chiar daca, printr-o minunea, ar urma sa fie gata la timp - vor rezolva problemele de trafic doar intr-o zona restransa din centrul tarii. Iata de ce:"In acest caz, contractul de lucrari a fost semnat pe 2 octombrie 2017, adica acum un an si jumatate. Ordinul de incepere al lucarilor s-a dat in aprilie 2018. Deci, in urma cu un an. Si abia acum incep lucrarile...Tot ar fi fost ceva daca toate problemele care tin de birocratie s-ar fi rezolvat intre timp. Dar nu e cazul... Momentan avem o autorizatie de construire pentru numai jumatate din tronson.De fapt, acolo ar urma sa se construiasca o portiune de 6,3 kilometri de autostrada si inca aproximativ 6,5 kilometri de drum national de legatura. Proiectul este unul singur, dar cuprinde doua portiuni de drum cu profil diferit: unul e autostrada, celalalt e drum national.Iar pe drumul national a aparut, in urma cu ceva timp, o problema, in sensul ca acolo s-au ridicat niste case, la Cristian, in zona prin care urma sa se construiasca sosea. Respectivele probleme nu sunt rezolvate nici acum. Iar fara drumul national de legatura, degeaba facem autostrada!", a explicat pentru Ziare.com Ionut Ciurea.Chiar si asa, in teorie, tot ar trebui sa ne bucuram de faptul ca, in sfarsit, incepe constructia mult asteptatei Autostrazi Ploiesti-Brasov! Numai ca..."Aici e, de fapt, o alta discutie. Tehnic vorbind, tronsonul Rasnov-Cristian va face parte din Autostra ...citeste mai departe despre " Iata ce inseamna, in realitate, ca incep lucrarile la Autostrada Ploiesti-Brasov si de ce soseaua nu va trece prea curand muntii " pe Ziare.com