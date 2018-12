Incepe constructia "Autostrazii Ford". Iata cand ar urma sa fie gata prima jumatate a soselei de mare viteza

Drumul express Craiova-Pitesti - care momentan exista doar pe hartie - a ajuns sa poarte numele de "autostrada Ford" dupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor ii limiteaza dezvoltarea. Mai exact, Ford a sustinut ca isi poate dubla capacitatea de productie, ajungand sa fabrice pana la 1.000 de autoturisme pe zi. Nu o face, insa, din cauza ca drumurile din zona nu-i permit sa livreze, in timp util, atat de multe masini.In aceste conditii, inca din primavara, Ford a inceput sa faca presiuni asupra Guvernului, cerandu-i sa spuna clar cand incepe sa construiasca soseaua care sa-i permita sa faca livrari masive si in cat timp o va termina.Guvernul a decis, pana la urma, ca "autostrada Ford" va fi doar un drum expres. Iata diferenta. O autostrada are cel putin 2 benzi de mers pe sens, plus banda de urgenta si parapeti pe mijloc. Drumul express, in schimb, este doar o sosea cu 4 benzi, pe care sensul de mers poate fi alternat, in functie de cat de aglomerat este traficul.Daca un drum expres este suficient pentru a fluidiza traficul, in zona Craiovei, ramane de vazut. Oricum ar fi, statul se apuca deja sa construiasca un astfel de drum, asa ca nu mai are cum sa dea inapoi. Practic, e prea tarziu acum pentru autostrada, pe acest traseu...Cine si in cat timp trebuie sa termine prima jumatate a soseleiPotrivit informatiilor Companiei de Drumuri, pe 3 decembrie s-au semnat contractele cu societati care urmeaza sa construiasca, plecand din Craiova, 57 dintre cei 120 de kilometri de drum expres.Compania informeaza ca primul tronson de drum, lung de 17,7 kilometri, va fi construit de Tirrena Scavi (Italia) . Aceasta societate va primi 7,8 milioane de euro per kilometru de drum realizat. Nu vor fi, insa, bani castigati usor, in conditiile in care portiunea de sosea este dificil de construit, avand un traseul alcatuit, in proportie de 57%, din curbe. In plus, drumul va mai cuprinde si 5 poduri, dar si 4 pasaje. Cu toate astea, pe acesta portiunue de drum de 17,7 kilometri, soferii ar trebui sa poata circula, incepand din 2022, cu 120 de kilometri pe ora.Al doilea tronson al drumului expres, lung de aproape 40 de kilometri, va ajunge pana aproape de Slatina si va fi impartit in 2 loturi de 18,5 ki ...citeste mai departe despre " Incepe constructia "Autostrazii Ford". Iata cand ar urma sa fie gata prima jumatate a soselei de mare viteza " pe Ziare.com