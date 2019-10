Aceasta cu toate ca din punct de vedere al PIB se situeaza pe pozitia 25:Din punct de vedere al competitivitatii, regiunea Bucuresti-Ilfov este similara Vienei, Antewerpen, Karlsruhe, Praga, dar are punctaje inferioare la subindicatori precum stabilitatea macroeconomica, sistemul de educatie obligatoriu, sanatatea, eficienta pietei muncii, sofisticarea afacerilor etc.Nu are niciun indicator la care sa se plaseze mai bine decat regiunile similare din UE, conform Indexului Competitivitatii publicat luni si realizat din trei in trei ani de Comisia Europeana.Bucuresti-Ilfov este singura regiune romaneasca incadrata in cel mai inalt stadiu de dezvoltare (5), in timp ce doar trei regiuni ajung in stadiul 2 - Centru, Vest si Nord-Vest -, in timp ce toate celelalte patru sunt la cel mai redus nivel de dezvoltare (1).Scorul mediu national in clasament este de 17,84 de puncte si, in afara de Bucuresti - Ilfov, numai regiunea Vest (cu 20,9 puncte) mai depaseste acest prag.Sud-Muntenia, doua locuri inaintea regiunii CentruIn mod surprinzator, punctajul total al Centrului este inferior, in Clasamentul Competitivitatii 2019, celui inregistrat de Sud Muntenia: 13,18 (locul 249), comparativ cu 15,62 (locul 247 din 268).Regiunea Nord-Vest, aflata pe locul 246, are o eficienta a pietei muncii peste cea existenta in regiunile din UE similare ei (regiuni din Grecia, Slovacia, Polonia si Romania).Citeste mai multe despre Indexul Regional al Competitivitatii: Cum stau regiunile romanesti si de ce pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Indexul Competitivitatii: Desi are un PIB de invidiat, zona Bucuresti-Ilfov e inferioara tuturor regiunilor similare din UE " pe Ziare.com