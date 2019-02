Unele organizatii comerciale au criticat Departamentul pentru Comert pentru ca nu a facut publice detalii din raportul referitor la efectul importurilor auto asupra securitatii nationale, ceea ce va face mai dificil pentru industrie sa reactioneze in perioada de 90 de zile in care documentul poate fi analizat de Trump, transmite Reuters."Secretul din jurul raportului doar mareste incertitudinile si ingrijorarile din industrie, create de pericolul tarifelor", a afirmat Asociatia Producatorilor de Vehicule Motorizate si Echipamente intr-un comunicat, adaugand ca "este ingrijorata si consternata".Potrivit organizatiei, este esential ca industria auto sa aiba oportunitatea de a analiza recomandarile si de a consilia Casa Alba in privinta tarifelor, daca acestea sunt recomandate, si a impactului acestora asupra locurilor de munca, a consumatorilor si a investitiilor.Reprezentantii Casei Albe si ai Departmentului pentru Comert nu au fost disponibili pentru comentarii. Industria auto a avertizat ca aplicarea unor posibile tarife de pana la 25% pentru milioane de automobile si componente importate ar adauga mii de dolari la preturile vehiculelor si ar putea devasta economia americana prin desfiintarea de locuri de munca.Citeste si: Trump ameninta UE ca va suprataxa masinile produse in Europa ...citeste mai departe despre " Industria auto din SUA ii cere lui Trump sa nu aplice taxe pe importurile de masini: Ar devasta economia americana " pe Ziare.com