Industriasii romani propun guvernului masuri de atenuare a crizei economice generata de pandemie

UGIR (Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - confederatie patronala reprezentativa la nivel national) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare.Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor ce vin din partea mediului de afaceri, si dorim sa ne alaturam acestui efort comun cu cateva propuneri pe care le consideram extrem de benefice in urmatoarea perioada:- Pentru proiectele cu fonduri europene aflate pe final de implementare (cu finantare prin Programul Operational Capital Uman, prin Programul Operational Regional, samd): ADR-urile si OIR-urile sa desfasoare verificarile finale prin mijloace electronice in asa fel incat sa nu fie blocate ci accelerate deconturile finale catre beneficiari, pentru a nu le bloca activitatea si plata salariilor si/sau furnizorilor.- Pentru proiectele cu fonduri europene aflate in curs de implementare: sprijin pentru beneficiari in vederea pastrarii unui ritm normal al platilor catre acestia, pentru a nu le cauza blocaje in activitate si in plata salariilor si/sau furnizorilor.- Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finantare pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare-dezvoltare-inovare si de productie in medicina si farmacie in vederea dezvoltarii de produse/ echipamente/ materiale medicale si sanitare (reactivi chimici de laborator; substante active utilizate ca materii prime pentru medicamente; echipament medical de protectie: masti, manusi, combinezoane; respiratoare/ ventilatoare pentru ATI; injectomate pentru ATI; monitoare pentru ATI; pompe peristaltice pentru ATI; solutii lichide/ lampi dezinfectante pentru maini, suprafete, incaperi; samd).O perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).- Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finantare pentru start-up-uri si IMM-uri destinate investitiilor private (pe modelul POR 2.2. si POC 2.2.1., simplificate) in vederea mentinerii unei evolutii echilibrate a acestora, securizarii locurilor de munca actua