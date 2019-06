Cum mai stam cu inflatia: Cartofii s-au scumpit in 2019 cu 55%, iar benzina cu peste 6%

Cartofii au continuat sa se scumpeasca in luna mai, pretul acestora urcand cu 17,33% comparativ cu aprilie, iar topul scumpirilor continua cu citricele si alte fructe meridionale (plus 2,68%) si fructele proaspete (plus 2,49%), conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica.Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preturile la cartofi (plus 55,27%), alte legume si conserve din legume (plus 23,85%), citrice si alte fructe meridionale (plus 16,12%).Potrivit sursei citate, in mai 2019, marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,79% fata de aprilie si cu 4,6% raportat la decembrie 2018.In mai, scaderi de preturi comparativ cu luna anterioara s-au inregistrat doar la oua (minus 2,27%), fasole boabe si alte leguminoase (minus 0,66%), telemea de oaie (minus 0,09%) si ulei comestibil (minus 0,04%).La marfuri nealimentare, preturile au ramas relativ stabile, per ansamblu, fiind consemnata o crestere de 0,20% raportat la aprilie 2019.Cel mai mult s-au scumpit combustibilii (plus 0,62%), sapunul de rufe (plus 0,35%) si autoturismele si piesele de schimb (plus 0,34%).Fata de luna decembrie 2019, preturile s-au majorat cu 2,49%, iar cresterile cele mai semnificative s-au inregistrat la combustibili (plus 6,21%), tutun si tigari (plus 4,67%) si energie termica (plus 3,30%).Scaderi de preturi au avut loc doar la frigidere si congelatoare, minus 0,11% raportat la luna anterioara.In cazul serviciilor, tarifele au crescut cu 0,55% fata de aprilie 2019 si cu 2,81% comparativ cu decembrie 2018. Avansurile cele mai semnificative au fost consemnate, raportat la aprilie, la transportul aerian (plus 1,31%), telefonie (plus 1,11%) si la abonamentele de televiziune (plus 0,88%).Fata de finele anului trecut, cel mai mult au crescut tarifele la telefon (plus 6%), servicii postale (plus 5,69%) si apa, canal si salubritate (plus 3,56%) . Reduceri ale tarifelor nu au avut loc.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a majorat, la jumatatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020. ...citeste mai departe despre " Cum mai stam cu inflatia: Cartofii s-au scumpit in 2019 cu 55%, iar benzina cu peste 6% " pe Ziare.com