Inflatia a scazut in iulie la 4,56%

In iunie, rata anuala a inflatiei a scazut usor, la 5,40%. In mai, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,41%, cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.In iulie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,42%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 6,23%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,68%.Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in iulie, la transportul aerian (15,86%), la gaze naturale (10,43%), alte legume si conserve de legume (9,18%), fructe proaspete (6,88%) si citrice (6,71%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in iulie fata de decembrie, cu 5,78%.Miercuri, Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas ridicat, dezechilibrele comerciale nu au fost corectate si presiunile inflationiste raman prezente in economie, a anuntat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , in cadrul unei conferinte de presa.