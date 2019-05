Inflatia si euro continua sa creasca: Urmeaza cresteri de preturi, dobanzi mai mari, presiuni pe angajatori

Mai exact, potrivit noilor date, la sfarsitul anului inflatia va fi de 3,2%, iar cursul va urca la 4,74 lei/euro.Insa, spun analistii, chiar si aceste estimari ale Comisiei de Prognoza sunt optimite. Potrivit acestora, finalul anului va fi mult mai trist: ne asteapta o inflatie si un curs mai mari decat cele prognozate de CNP, iar cresterea economica va fi sub estimarile comisiei.Si toate acestea vor produce nenumarate efecte negative in lant: cresteri de preturi, putere de cumparare in scadere, presiuni ale angajatilor din privat asupra angajatorilor sa le mareasca salariile, ROBOR si IRCC in crestere, deficit comercial in continua crestere.Mai mult, bugetul pe 2019 realizat pe estimarile optimiste ale Comisiei de Prognoza, nu va putea fi sustinut. Astfel ca guvernantii vor fi nevoiti sa taie, ca in fiecare an, bani de la investitii. Si cine va avea de suferit? Tot romanii, care se vor confrunta in continuare cu lipsa infrastructurii, a reformelor in educatie si sanatate.Inflatia mai mare = puterea de cumparare erodataAnalistii financiari considera ca si noua prognoza a CNP este optimista, apreciind ca inflatia si cursul de schimb vor creste mai mult decat estimarile facute de Comisie."Noi, analistii, vedem alte valori pentru inflatie in 2019, aproape de 4%, pentru cursul valutar media estimata de analisti la ultimul chestionar este de 4,85 si pentru crestere economica nimeni nu vede un ritm de crestere al PIB -ului real de peste 3% in anul in curs", a declarat pentru Ziare.com presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari (AAFB) din Romania, Iancu Guda.Iar romanii vor resimti din plin efectele cresterii inflatiei si cursului de schimb, atat salariatii, cat si angajatorii."Vor fi mai multe efecte. La persoanele fizice, in calitate de salariati, va exista erodarea puterii de cumparare. Avem primele luni dupa 5 ani in care salariul mediu din sectorul privat nu mai creste si in conditiile inflatiei este practic o scadere a puterii de cumparare.Anul trecut, in sectorul privat, a fost o crestere a salariului mediu de 14%, ajustat cu inflatia a crescut doar cu 9,4%, pentru ca inflatia a fost 4,6%. Anul acesta, deja primele 3 luni au debutat cu o stagnare a salariului mediu in sectorul privat. ...citeste mai departe despre " Inflatia si euro continua sa creasca: Urmeaza cresteri de preturi, dobanzi mai mari, presiuni pe angajatori " pe Ziare.com