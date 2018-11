Din aceasta cauza, tara noastra s-ar putea gasi intr-o situatie dificila in perioada urmatoare, considera analistii citati de Profit.ro.Trei ani consecutiv salariile au crescut cu rate de doua cifre, iar politicile statului care alimenteaza asteptarile ridicate privind salarizarea, migratia si situatia tensionata din piata muncii reprezinta ingrediente pentru un ritm similar si in 2019, mai scriu analistii bancii olandeze."Pe de alta parte, exista dovezi putine de reforme pe partea de oferta care sa duca la o crestere semnificativa a productivitatii. Astfel, adancirea deficitului comercial este putin probabil sa se opreasca/reverseze", se arata in raport.Analistii mai atrag atentia ca produsul intern brut mai mare in termeni nominali va face ca deficitul fiscal sa fie mentinut in limita procedurii de deficit excesiv de 3% din PIB . Pe de alta parte, remarca ei, structura cresterii se bazeaza pe elemente volatile, precum productia agricola, care este mai putin fiscalizata si supusa revizuirilor."In termeni de cheltuieli rigide (salarii si beneficii sociale) ca procent de veniturile fiscale sensibile la ciclul economic (taxe si contributii sociale), sustenabilitatea bugetului pare a fi in cea mai proasta forma de la ultima mare recesiune. Astfel, un cocktail riscant poate duce la o perioada lunga de mahmureala sau la ajustari dure daca apar turbulente", se arata in raport.Citeste si:Vesti proaste de la FMI : Cresterea economica va fi mult mai mica decat a prognozat GuvernulBanca Mondiala avertizeaza: Pericolul se apropie. Romania trebuie sa se concentreze pe cresterea economica pe termen lungUniCredit anticipeaza o incetinire a cresterii economice: Zgomotul politic mascheaza semnalele de alarma venite din economieIsarescu: Majorarile salariale pentru bugetari ar putea duce la cresterea preturilor si a inflatiei ...citeste mai departe despre " ING avertizeaza: Finantele publice ale Romaniei sunt in cea mai proasta situatie de dupa marea criza " pe Ziare.com