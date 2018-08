In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica ( INS ).Citeste si: Cresterea economica a Romaniei a incetinit. PIB -ul s-a majorat doar cu 4%Saptamana trecuta, guvernatorul BNR Mugur Isarescu , a declarat ca Romania va inregistra in acest an o crestere economica apropiata de 4%."Cresterea economica probabil ca se va duce spre 4%. Vom vedea in lunile urmatoare. Daca vrem crestere economica mai mare, trebuie actionat pe investitii si productivitate. Vrem crestere economica mai mare, trebuie sa stimulam potentialul economiei, nu doar cererea.Daca stimulam numai cererea, si ea este peste potential, nu pot exista decat doua efecte: cream locuri de munca in strainatate, adica importam mai mult ca sa acopere excesul de cerere si nu cred ca e de dorit. E de dorit ca stimularea cererii sa fie corelata cu potentialul economiei, ca economia sa produca ceea ce se cere in plus. Sau cream inflatie, ceea ce iarasi nu este de dorit", a explicat Mugur Isarescu.Totodata, guvernatorul BNR a afirmat ca tarile care au avut o crestere economica constanta, de 4-5% anual, au progresat mult mai mult decat cele care au avut cresteri de 7%, iar apoi au inregistrat o scadere brusca.Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat insa, luna trecuta, o crestere economica de 5,5% pentru acest an.In schimb, Comisia Europeana (CE) a estimat ca in 2018 cresterea economiei Romaniei va fi de 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%.PIB-ul Romaniei a crescut cu 6,9% in 2017, un record post-criza, datorita boom-ului in consumul privat, stimulat de masurile de relaxare fiscala, inclusiv reducerea impozitelor indirecte si cresterea salariilor in sectorul public. ...citeste mai departe despre " INS: Economia Romaniei a crescut in prima jumatate de an cu doar 4% " pe Ziare.com