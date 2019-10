Instabilitatea politica, inflatia si cursul euro, principalele temeri ale investitorilor in Romania

"Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evolutia economiei. Economia romaneasca se pregateste de vremuri tulburi.Intr-un context international plin de provocari, de la Brexit la razboiul comercial SUA-China si problemele economice din Germania, investitorii privesc cu tot mai multa neincredere starea economiei", arata analiza Frames, realizata in cadrul campaniei "Romania, incotro?", care radiografiaza economia dupa 30 de ani de capitalism.Potrivit unui barometru de opinie realizat in randul a 240 de oameni de afaceri, manageri si experti cu functii de raspundere din aproape intregul spectru economic, 46% dintre investitori cred ca economia merge intr-o directie gresita, 39% considera ca drumul este unul pozitiv, iar restul au evitat sa raspunda.Principalele temeri ale investitorilor sunt legate de cresterea inflatiei, mentionata de 67% dintre respondenti, deprecierea leului (54%) si accentuarea blocajului financiar (49%)."Cresterea preturilor se afla in prim-planul preocuparilor managerilor, in aceasta toamna. Tot mai multe companii incearca sa acopere din preturi problemele pe care le intampina, de la scaderea vanzarilor la blocajul financiar generat de neplata la timp a facturilor, cresterea salariilor, fortata de evolutia castigurilor din sectorul bugetar si preconizata scumpire a utilitatilor (carburanti, energie, gaze etc.), in perspectiva sezonului rece", arata concluziile analizei.Cresterea inflatiei este urmata, in topul temerilor investitorilor, de o preconizata depreciere a leului, despre care majoritatea investitorilor cred ca va urma in perioada urmatoare.Intrebati cum vad evolutia monedei europene in raport cu leul in urmatoarele sase luni, 54% dintre investitori au indicat cursul in jurul nivelului de 4,8 lei/euro, in timp ce 12% il vad peste nivelul de 4,8 lei, aproape un sfert (23%) se asteapta ca euro sa evolueze in intervalul 4,7-4,75 lei, iar 11% au evitat sa raspunda."Accentuarea dezechilibrelor macroeconomice va continua sa puna presiune pe cursul valutar. Deficitul din balanta comerciala se va accentua pe fondul importurilor semnificative din ultima parte a anului. Iar la exporturi, lucrurile merg ...citeste mai departe despre " Instabilitatea politica, inflatia si cursul euro, principalele temeri ale investitorilor in Romania " pe Ziare.com