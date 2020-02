Instanta a decis cine va construi autostrada intre Pitesti si Curtea de Arges. Cat ar trebui sa dureze lucrarile

Desi ar salva anual zeci de vieti de soferi (care mor in accidente cauzate de aglomeratia de pe drumurile nationale - n.red.), proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti se misca cu viteza melcului.Soseaua de mare viteza, care ar urma sa aiba 122,1 kilometri, e impartita in 5 loturi: Sibiu-Boita (13,17 km), Boita-Cornetu (31,33 km), Cornetu-Tigveni (37,4 km), Tigveni-Curtea de Arges (9,86 km) si Curtea de Arges - Pitesti (30,35 km).La acest moment, singurul lot aflat in lucru este cel dintre Sibiu si Boita, pe care lucreaza Porr. In rest, portiunile fie sunt blocate in proceduri de achizitie, fie nici macar n-au fost scoase la licitatie.In context, Asociatia Pro Infrastructura transmite ca s-au rezolvat problemele juridice pentru sectiunea 5, dintre Curtea de Arges si Pitesti. In consecinta, in curand, Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea semna un contract pentru proiectare si executie si pentru aceasta portiune de 30,35 de kilometri.Dupa mai bine de 2 ani si 7 luni de la lansarea licitatiei, in sfarsit se poate semna contractul pentru proiectarea si executia Sectiunii 5 (tronsonul Pitesti-Curtea de Arges) din Autostrada A1 Sibiu-Pitesti! Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins ca fiind inadmisibila contestatia asocierii China Railway-Viaponte."In procedura de achizitie pornita in 11.07.2017 au fost depuse 8 oferte in 27.10.2017, costul estimat fiind de 1,83 miliarde RON (30,35 km de autostrada). Ca orice licitatie derulata de CNAIR care se respecta, a fost nevoie de DOI ANI de evaluari si contestatii pentru a fi desemnat un castigator in august 2019: italienii de la Astaldi.Insa asocierea chinezo-romana a deschis o cale de atac exceptionala la ICCJ in incercarea de a anula deciziile anterioare din justitie, incheiata abia in 20.02.2020", transmite Pro Infrastructura.Asociatia atrage, insa, atentia asupra faptului ca aceasta clarificare a situatiei, in justitie, nu e decat un prim pas spre constructia drumului.Pana sa vedem un santier de autostrada pe care sa se lucreze, intre Curtea de Arges si Pitesti, mai trebuie finalizate proceduri si, nu in ultimul rand, trebuie incepute exproprierile."Cerem responsabililor din Compania ...citeste mai departe despre " Instanta a decis cine va construi autostrada intre Pitesti si Curtea de Arges. Cat ar trebui sa dureze lucrarile " pe Ziare.com