La aceeasi data, judecatorii CCR vor lua in discutie si sesizarea sefului statului pe legea de adoptare a plafoanelor.Ambele au fost trimise vineri la CCR de Administratia Prezidentiala, dupa ce presedintele a anuntat de dimineata ca va ataca bugetul pe 2019, pe care l-a numit "bugetul rusinii nationale".Iata aici sesizarea transmisa la Curtea Constitutionala."Exista si aspecte de neconstitutionalitate. Bugetul rusinii nationale are aspecte clare de neconstitutionalitate, nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii. Pentru toate acestea voi sesiza azi CCR", a anuntat seful statului, intr-o scurta declaratie de la Cotroceni.Klaus Iohannis a criticat, din nou, in termeni foarte duri bugetul pe 2019, precum si guvernarea PSD care, spune el, a esuat, unicul sau obiectiv fiind "de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale"."In spitale, probleme peste probleme. Educatia este subfinantata. Economia Romaniei este bulversata, mai ales dupa OUG 114, data in mare taina la sfarsitul anului trecut.De autostrazi nici nu poate fi vorba. Despre justitie? Intreaga guvernare PSD a avut obiectivul clar de a pune mana pe Justitie, de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale", a afirmat Iohannis.Totodata, seful statului a acuzat PSD ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu Dragnea."PSD nu guverneaza pentru romani. PSD guverneaza pentru Dragnea. PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania", subliniaza presedintele.Vezi si: PSD, dupa ce Iohannis a atacat bugetul la CCR: Minte! A vorbit presedintele PNL aflat in campanie (Video)Reactia lui Tariceanu, dupa ce Iohannis a anuntat ca ataca bugetul la CCR ...citeste mai departe despre " Intram in martie fara buget. Cand a decis CCR sa dezbata sesizarea lui Iohannis " pe Ziare.com