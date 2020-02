Intrebare pentru Firea: De ce platesc bucurestenii 495 de lei pe gigacalorie, desi ELCEN o vinde cu 196 de lei?

"De ce platesc bucurestenii 495,51 lei pe Gigacalorie desi, prin TermoEnergetica, o cumpara cu 196 lei (fara TVA) de la ELCEN?"Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat din nou, marti, proiectul Ministerului Energiei de renuntare la subventionarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici si sustine ca parlamentarii PSD vor vota impotriva unei astfel de initiative. Firea afirma ca facturile bucurestenilor se vor tripla, daca se ia aceasta masura.In replica, intr-o postare pe Facebook , ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a intrebat-o cum de s-a ajuns la aceasta diferenta enorma de pret:"Doamna Gabriela Firea are obligatia sa raspunda la o intrebare vitala: de ce platesc bucurestenii 495,51 lei pe Gigacalorie desi, prin TermoEnergetica, o cumpara cu 196 lei (fara TVA) de la ELCEN?Raspunsul cu siguranta va fi unul revelator! Oare nu cumva din asa zisa subventie, pe care spune ca o plateste pentru cetatenii "din blocurile vechi de apartamente, care nu si-au permis financiar sa se mute in blocuri noi sau in zonele rezidentiale din judetul Ilfov", acopera de fapt si pierderile de pe reteaua avariata, pe care nu a fost in stare sa o modernizeze?!?".Popescu arata ca nu este o noutate pentru nimeni ca sistemul de termoficare are tevile vechi si ruginite, iar pierderile din retea sunt imense."Dar primarul Capitalei, doamna Firea, in loc sa prezinte solutii, arunca cu acuzatii nefondate! Ce se intampla cu suma de 299,51 lei?!?! Ce acoperiti de fapt cu aceasta suma? Cred ca bucurestenii au dreptul sa afle aceste informatii!Asa cum am mai anuntat, dar vreau sa o fac din nou, am discutat cu cei de la BERD despre posibilitatea unor imprumuturi pentru a moderniza ELCEN, dar si reteaua de termoficare din Bucuresti, pentru o solutie integrata, eficienta cu costuri mai mici pentru bucuresteni.Pentru ca, spre deosebire de cei din PSD, care doar vorbesc, noi, cei din PNL, gasim si solutii la problemele pe care fie nu le-au rezolvat, fie le-au provocat", adauga ministrul.Popescu considera ca definirea consumatorului vulnerabil nu are nicio legatura cu subventia pe care PMB o acorda bucurestenilor."Consumatorul vulnerabil va fi definit de un comitet intermin ...citeste mai departe despre " Intrebare pentru Firea: De ce platesc bucurestenii 495 de lei pe gigacalorie, desi ELCEN o vinde cu 196 de lei? " pe Ziare.com