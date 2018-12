Investitorii straini, despre Ordonanta Teodorovici: Pune la incercare rabdarea oamenilor de afaceri, dar si a populatiei

"Daca companiile straine au profituri mici, li se reproseaza ca nu performeaza la nivelul asteptarilor. Daca au profituri mari, sunt acuzate ca le fac in detrimentul angajatilor si atunci reprosul este ca ofera salarii foarte mici. Dar sunt si multe alte voci care acuza aceleasi companii ca ofera salarii prea mari absorbind toata forta de munca in detrimentul celor locale", se arata intr-un comunicat al Consiliul Investitorilor Straini (FIC).Ei spun ca au cerut in repetate randuri institutiilor statului sa puna in mod transparent, la dispozitia opiniei publice, datele privind toate taxele platite de companiile de stat si private din Romania si analiza in urma careia au aparut aceste semne de intrebare pe care politicienii le ridica din cand in cand."Acest tip de discurs ajunge sa devina politica publica materializata in decizii care se iau pripit si fara consultare. Cel mai recent exemplu este aceasta ultima ordonanta de urgenta, care urmeaza sa modifice peste 40 de acte normative (legi, OUG, HG) in ultima sedinta de Guvern a anului.Hazardul acestor masuri, modificari de legi organice, prorogari de termene, derogari, sistarea platii unor drepturi banesti, introducerea de noi taxe, infiintarea de noi scheme de ajutor si crearea unor fonduri cu destinatie incerta, va avea un impact profund in multe sectoare economice si va pune la incercare rabdarea oamenilor de afaceri, dar si a populatiei", mai spun investitorii straini.Potrivit acestora, companiile straine din Romania angajeaza aproximativ 1,3 milioane de oameni, un sfert din numarul salariatilor, produc aproape jumatate din cifra de afaceri a Romaniei si mai mult de jumatate din exporturi.Aceste companii au o contributie insemnata la veniturile statului roman prin impozite pe venit, pe profit, contributii sociale, TVA, accize si alte taxe speciale sau locale.Ordonanta lui Toader s-ar putea afla azi pe masa guvernuluiOrdonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, ar putea fi discutata totusi, azi, in Guvern.Actul normativ nu se afla pe ordinea de zi transmisa inca de ieri de Palatul Victoria, dar potrivit m ...citeste mai departe despre " Investitorii straini, despre Ordonanta Teodorovici: Pune la incercare rabdarea oamenilor de afaceri, dar si a populatiei " pe Ziare.com