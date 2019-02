Iohannis a primit abia azi bugetul pe 2019 votat de Parlament vineri: Guvernul PSD e un guvern al imposturii

Madalina Dobrovolschi a sustinut, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a precizat ca seful statului a primit abia azi bugetul votat vineri de Parlament."Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astazi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la presedintele Romaniei pentru promulgare", a spus Dobrovolschi.Klaus Iohannis nu a decis inca daca il va promulga sau nu, o hotarare in acest sens urmand sa fie luata zilele urmatoare."Presedintele Romaniei urmeaza sa ia o decizie in privinta Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care o va anunta public in zilele urmatoare", a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui.Asadar, ramane de vazut ce decizie va lua Iohannis in privinta bugetului, tinand cont de faptul ca spune ca el "nu este destinat dezvoltarii si progresului Romaniei, ci bunastarii PSD"."Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginatia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezinta o noua dovada a iresponsabilitatii si modului defectuos prin care social-democratii au decis sa guverneze Romania. Bugetul de stat pentru anul 2019 face rabat de la cele mai elementare conditii de legalitate si procedura.Intarzierea neexplicata nici pana in prezent a bugetului denota, de fapt, lipsa de solutii a Guvernului PSD, solutii pentru problemele reale ale cetatenilor. Un guvern care si-a demonstrat in repetate randuri limitele, un guvern al imposturii, incompetentei, care a picat cu brio, iata, si acest test important - acela de a construi un buget credibil, sustenabil si la timp pentru nevoile romanilor", spune Iohannis.Iata declaratia purtatorului de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi:- Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an. Abia astazi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la presedintele Romaniei pentru promulgare.- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage inca o data atentia ca bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltarii si progresului Romaniei, ci bunastarii PSD.- Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginatia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezinta o noua dovada a iresponsabilitatii si modului def ...citeste mai departe despre " Iohannis a primit abia azi bugetul pe 2019 votat de Parlament vineri: Guvernul PSD e un guvern al imposturii " pe Ziare.com