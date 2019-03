Iohannis a promulgat bugetul, obligat de Parlament: Guvernarea PSD e toxica! O mare gaura neagra pentru economie si societate

Amintim ca seful statului a contestat bugetul la CCR si apoi l-a retrimis si Parlamentului. Folosindu-se de majoritatea pe care o au in Legislativ, PSD si ALDE i l-au trimis inapoi la promulgare exact in aceeasi forma, stiind ca Iohannis e obligat constitutional sa semneze decretul.Seful statului a spus ca guvernarea PSD e toxica, "o gaura neagra" pentru economie si bunastarea romanilor, si ca din pacate cetatenii sunt cei care deconteaza iresponsabilitatea si reaua-vointa a social-democratilor.Citeste mai multe despre cum s-a desfasurat simulacrul de dezbatere pe buget in ParlamentLegat de pensii, presedintele i-a raspuns Vioricai Dancila, aratand, inca o data, ca ea ii minte pe romani. Pe cifrele din programul de guvernare al PSD, Iohannis a demonstrat ca pensiile sunt majorate cu o intarizere de 9 luni, in niciun caz anticipat.Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:- PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii. Legea bugetului de stat pe care am retrimis-o Parlamentului pentru corectarea gravelor erori a ajuns la promulgare neschimbata.- O zi, o singura zi, atat a alocat PSD in Parlament pentru reexaminarea unui proiect atat de important pentru tara.- Este nu doar o crasa lipsa de seriozitate, ci de-a dreptul rea-vointa refuzul PSD de a repara un buget care, in mod evident, va genera efecte negative in economie, resimtite, din pacate, de cetateni.- Mi-as fi dorit sa promulg un buget bun pentru Romania. Nu a fost sa fie!- Dintr-o logica exclusiv politicianista, PSD nu a tinut cont de nimic si a mers mai departe cu bugetul rusinii nationale!- Cand nici in acest an nu vom avea spitale si autostrazi, dar vom avea preturi majorate, noi taxe si impozite, deficite si dezechilibre economice, adevarul nu va mai putea fi contestat: PSD este singurul vinovat pentru intarzierea progresului Romaniei!- Degeaba incearca PSD sa gaseasca tapi ispasitori, cand de fapt bugetul a fost intarziat excesiv doar pentru ca Guvernul l-a aprobat si l-a trimis Parlamentului pentru dezbateri cu o intarziere de 3 luni fata de termenul prevazut de lege.- Majoritatea pesedista, interesata mai degraba de cumetrii politice si de lupta impotriva justitiei, demonstreaza o lipsa grav ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat bugetul, obligat de Parlament: Guvernarea PSD e toxica! O mare gaura neagra pentru economie si societate " pe Ziare.com