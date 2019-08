Iohannis a vorbit cu Trump despre Exxon si Cernavoda: Americanii asteapta ameliorarea legislatiei din Romania

"Exista aceasta preocupare si ea a fost adusa in discutie, insa intr-o nota optimista. Presedintele Trump si ceilalti prezenti au exprimat asteptarea ca aceasta legislatie sa fie ameliorata pentru a creste atractivitatea Romaniei pentru investitorii americani si sunt convins ca aceste lucruri se pot realiza", a spus Iohannis, in declaratia sustinuta la Ambasada Romaniei din SUA, cu referire la legea offshore si OUG 114.El a fost intrebat si daca anuntul Exxon privind retragerea din Romania ar avea legatura cu modificarile aduse legislatiei."Nu vreau sa fac speculatii, insa aceasta chestiune a fost adusa in discutie si eu cred ca vom primi clarificari in perioada imediat urmatoare", a aratat Iohannis.Seful statului a mentionat ca presedintele Trump este foarte interesat sa fie dezvoltate noi surse de energie, precum cele din Marea Neagra.Citeste si: Plafonarea pretului la gaze si minciunile din solutia statului, care-i va trimite acasa pe petrolistii din Marea Neagra"Si tehnologia nucleara civila este in atentia noastra comuna si speram sa se gaseasca solutii bune, importante pentru Romania, care cu siguranta este capabila sa fie furnizor de energie in regiune", a spus Iohannis.El a indicat ca atractivitatea Romaniei trebuie crescuta printr-o legislatie cinstita si a mentionat ca exista o oportunitate de dezvoltare si in ceea ce priveste tehnologia nucleara civila."Noi, ca presedinti, nu analizam acum articole de lege, ci numai principiul si suntem amandoi de parere ca Romania are un potential foarte bun si atractivitatea Romaniei trebuie sa fie crescuta printr-o legislatie cinstita, dar favorabila pentru investitori, printr-o legislatie care redevine predictibila, fiindca si-a pierdut un pic aceasta predictibilitate, si atunci lucrurile vor fi foarte interesante. (...)Nu am intrat in detalii tehnice, insa amandoi, domnul presedinte Trump si cu mine, suntem de parere ca tehnologia civila nucleara, adica centralele nucleare au un potential interesant pentru regiune si noi avem expertiza cu Cernavoda, unde I si II functioneaza, cu siguranta avem aici o oportunitate de dezvoltare", a spus Iohannis.Vezi si: Cat de riscant e pentru Romania sa construiasca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda cu chinezii? ...citeste mai departe despre " Iohannis a vorbit cu Trump despre Exxon si Cernavoda: Americanii asteapta ameliorarea legislatiei din Romania " pe Ziare.com