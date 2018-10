Iohannis: Bani pentru autostrazi sunt, dar Guvernul e lipsit de viziune si implicare

In cadrul intalnirii, presedintele si specialistii din mediul ONG au discutat, printre altele, despre posibile solutiile de realizare a Autostrazii Targu Mures-Iasi-Ungheni. In context,seful statului a declarat ca, desi bani pentru autostrazi exista, Guvernul nu depune suficiente eforturi pentru a-i atrage."Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat ca, in pofida sustinerii constante din partea Comisiei Europene si a disponibilitatii fondurilor europene necesare, nu exista vointa la nivel guvernamental pentru materializarea proiectului. Guvernul Romaniei a dovedit lipsa totala de implicare si viziune in privinta acestei investitii, ca si a tuturor celorlalte mari proiecte de infrastructura.Referitor la realizarea tronsonului de autostrada Iasi-Targu Neamt prin parteneriat public-privat (asa cum propune cabinetul Dancila - n.red.), presedintele Romaniei a precizat ca decizia este criticabila atat la nivelul Comisiei Europene, cat si la nivelul altor structuri de specialitate de la nivel european, pentru ca dovedeste o deprioritizare a investitiei", se arata intr-un comunicat al Presedintiei remis joi Ziare.com.Comisarul european Corina Cretu anunta, in urma cu putin timp, acelasi lucru. Mai exact, intr-un raspuns dat fostului sau coleg de partid, Sorin Moisa, Cretu informa ca "Uniunea Europeana poate finanta pregatirea tehnica si apoi constructia autostrazii, inclusiv dupa 2020, in masura in care autoritatile romane prioritizeaza acest proiect, il includ in lista pentru finantare, si pregatesc, in mod profesionist, partea tehnica pentru a-l face efectiv finantabil si implementabil"Printre aceste autostrazi care pot fi finantate din bani europeni se numara si cele din Moldova, potrivit Corinei Cretu.Cum au ramas autostrazile moldovenilor doar pe hartie, vreme de 11 aniCompania de Autostrazi a inceput, inca din 2007, sa intocmeasca documentatia necesara pentru constructia Autostrazii A8, care ar trebui sa faca legatura intre Targu Mures si Iasi.Pana in 2010 - cu o cheltuiala de aproximativ 4,8 milioane de euro - institutia intocmise deja studiul de fezabilitate. In consecinta, de la acel moment, n-ar mai fi trebuit sa mai treaca mult timp pana la inceperea lucrarilor la constructia soselei....citeste mai departe despre " Iohannis: Bani pentru autostrazi sunt, dar Guvernul e lipsit de viziune si implicare " pe Ziare.com