Iohannis compara Romania cu o companie care se imprumuta pe termen lung pentru a finanta cheltuieli curente: Nu e sanatos!

"Perioada postcriza a fost una a provocarilor pentru economia noastra. In prezent, Romania inregistreaza unele dintre cele mai inalte rate de crestere economica la nivel european.Cu toate acestea, se remarca si adancirea unor dezechilibre in planul sustenabilitatii macroeconomice. Asteptarile dumneavoastra si ale companiilor pentru care activati, de a va desfasura activitatea intr-un climat predictibil si sustenabil, sunt pe deplin indreptatite.De aceea, nu trebuie sa neglijati rolul pe care il aveti, ca profesionisti, in a identifica si comunica solutii care sa conduca la un astfel de climat", a apreciat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis in deschiderea congresului, potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.Conform sefului statului, nu este sanatos pentru economia nationala sa se imprumute pe termen lung pentru a finanta cheltuieli curente."Dumneavoastra stiti foarte bine ca nu este sanatos pentru o companie sa se imprumute pe termen lung pentru a finanta cheltuieli curente. Acelasi rationament poate fi extins si la nivelul economiei nationale.Alocarea resurselor in detrimentul investitiilor nu este un model sustenabil de dezvoltare economica. Mai devreme sau mai tarziu, perpetuarea acestei abordari va conduce la limitarea oportunitatilor de crestere", a apreciat Iohannis.Presedintele a mentionat ca Romania isi poate consolida performantele economice doar prin "stransa conlucrare" intre mediul economic, atat din zona profesiilor liberale, cat si din cea direct productiva."Cu o traditie de aproape 100 de ani in Romania, profesia de expert contabil are un rol esential, prin sprijinul, solutiile si indrumarea oferite mediului de afaceri, alaturi de celelalte profesii din domeniul economic, cum sunt auditorii, evaluatorii, consultantii fiscali, cat si din domeniul juridic, cum sunt avocatii si practicienii in insolventa.Aceste profesii liberale sunt definitorii pentru economia de piata si pentru performantele acesteia. Doar prin stransa conlucrare intre actorii mediului economic, atat din zona profesiilor liberale, cat si din cea direct productiva, Roma