Iohannis: Este esentiala independenta BNR. Atat Guvernul, cat si Banca Nationala trebuie sa evite abordarile concurentiale

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri o intrevedere cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, reprezentata de domnul Guvernator Mugur Isarescu si domnul Prim-viceguvernator Florin Georgescu . Aceasta intalnire a fost ocazionata de necesitatea consultarilor in privinta medierii disputelor dintre Guvern si BNR , referitoare la riscurile cu care Romania se confrunta in prezent in ceea ce priveste inflatia si coordonarea politicilor economice.In cadrul discutiilor, a fost analizata situatia macroeconomica existenta, context in care Presedintele Romaniei a subliniat ca este esentiala independenta Bancii Nationale a Romaniei in legatura cu deciziile de politica monetara, aceasta fiind o conditie fundamentala pentru un stat membru al Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Totodata, seful statului spune ca BNR trebuie sa urmareasca cu responsabilitate si determinare obiectivul fundamental de asigurare a stabilitatii preturilor, astfel incat veniturile romanilor sa nu aiba de suferit prin scaderea puterii de cumparare."Guvernatorul BNR a prezentat principalii factori ai cresterii preturilor, aratand ca influentele semnificative provin din componente aflate in afara sferei de actiune a politicii monetare", se mai arata in comunicat.Referitor la problema coordonarii politicilor economice, Klaus Iohannis apreciaza ca "aceasta nu inseamna ca politicile unor autoritati sa fie subordonate obiectivelor altora, insa ansamblul politicilor economice trebuie sa asigure, prin toate masurile care se impun, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic".Seful statului a subliniat ca atat Guvernul, cat si Banca Nationala trebuie sa evite abordarile concurentiale, astfel incat cooperarea institutionala sa fie una eficienta, in conditii de echilibru si responsabilitate fata de interesele economice ale Romaniei.La finalul intalnirii cu conducerea BNR, Klaus Iohannis si-a exprimat speranta ca vor exista discutii intre Guvern si BNR in perioada imediat urmatoare, care sa imbunatateasca dialogul institutional si cooperarea in domeniul politicilor economice.