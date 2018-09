Iohannis, in deschiderea Summit-ului Celor Trei Mari: Suntem expusi unor riscuri majore. Viitorul economiei mondiale trebuie sustinut

"In ultima perioada a avut loc o acumulare de tensiuni in economia globala, care a venit pe fondul unui mediu securitar in erodare. Suntem expusi unor riscuri majore, care afecteaza toti participantii la comertul international, bunuri si servicii.Sunt de parere ca viitorul economiei mondiale trebuie sustinut mai degraba prin eforturi de a consolida dialogul intre toate partile implicate si de a intari reglementarile multilaterale, pentru ca acestea sa fie cu adevarat eficiente", a declarat Iohannis.El a precizat ca ideea infiintarii Initiativei celor 3 Mari a pornit de la "constatarea mentinerii unui decalaj de dezvoltare economica intre vechile si noile state membre ale UE si din dorinta de atenuare a acestuia"."Un astfel de eveniment este cu atat mai oportun cu cat, in lumea in care traim, cele mai importante obiective de politica externa ale statelor, si chiar obiectivele de securitate nationala sunt legate de promovarea intereselor economice si a aspiratiilor de bunastare ale cetatenilor nostri", a completat Iohannis.Evenimentul de la Bucuresti reuneste peste 600 de reprezentanti ai mediului de afaceri, al celui academic, precum si oficiali provenind din regiunea noastra extinsa si din Statele Unite ale Americii."Forumul reprezinta primul pas pe care il fac impreuna cele mai dinamice economii din Uniunea Europeana spre valorificarea mai energica a potentialului de care dispune regiunea celor Trei Mari. Prin acest Forum, care va fi organizat regulat, preferabil anual, dispunem acum de un instrument deosebit de eficient prin care sa stimulam proiectele de investitii si initiativele antreprenoriale din regiunea noastra", a mai spus Iohannis.Un obiectiv principal al Summitului va fi acordarea sprijinului politic, la cel mai inalt nivel, listei regionale de proiecte prioritare de interconectare in domeniile energiei, transportului si digital, "lista care a fost stabilita pe baza contributiilor statelor participante la Initiativa, inclusiv a Romaniei"."Sunt convins ca acest format de cooperare va aduce o contributie substantiala la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii in cele trei domenii - energie, transport si digital -, completand efort ...citeste mai departe despre " Iohannis, in deschiderea Summit-ului Celor Trei Mari: Suntem expusi unor riscuri majore. Viitorul economiei mondiale trebuie sustinut " pe Ziare.com