Iohannis: Nu vor fi taieri de pensii si salarii. Nici inghetari. Am fost total impotriva si in 2010, o masura hazardata, inutila si contraproductiva

Declaratia de miercuri seara a sefului statului vine in contextul in care in septembrie 2020 este prevazuta o noua majorare substantiala a pensiilor, care ar adanci deficitul bugetar, dupa cum avertizeaza specialistii.Insa Iohannis nu vrea sa auda de taieri de niciun fel si spune ca declaratiile din campanie si le pastreaza si acum, desi nu mai are interes electoral. Evident insa ca PNL are interese electorale puternice la locale si parlamentare in 2020."Eu voi insista ca noul guvern sa respecte toata legislatia in vigoare. Daca exista probleme in legislatie, Guvernul va veni cu propuneri de modificare. Din discutiile avute, nu exista vreo intentie la Guvern de a modifica vreo lege pentru a face economii. Guvernul nu doreste sa taie pensii si salarii, ba dimpotriva, doreste sa respecte legislatia, inclusiv in ce priveste mariri la pensii si salarii. (...)Nu sunt de parere ca acest deficit poate fi corectat prin taieri de pensii si salarii.Oamenii nu pot fi pedepsiti pentru proasta guvernare a PSD-ului.Nu vor fi taieri de pensii si salarii si nici inghetari", a promis Iohannis, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri seara, la Cotroceni, dupa sedinta CSAT.Seful statului s-a referit si la momentul 2010, cand Guvernul Boc a fost nevoit sa taie salariile bugetarilor in plina criza economica mondiala."Am fost total impotriva taierilor si data trecuta, in 2010, mi s-a parut o masura hazardata, inutila si contraproductiva", sustine Iohannis.Citeste toate declaratiile facute de Klaus Iohannis la finalul CSAT: Sustin alegerea primarilor in doua tururi. Ar fi foarte bine sa mergem spre anticipate in primavaraDaianu: 40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizatLa inceputul lunii, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu , a avertizat ca salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum au decis social-democratii.Daianu a mai subliniat ca "marea provocare este bugetul pentru 2020", in conditiile in care cresterea de 40% la pensii este prevazuta de la 1 septembrie 2020.Aceasta majorare "reprezinta un soc", in opinia lui.