Ionut Dumitru: Deficitul bugetar e foarte mare. Cheltuielile cu pensiile si salariile au fost mai mari decat s-a bugetat

"Deficitul bugetar este foarte mare. Am vazut un deficit bugetar la luna octombrie de 2,8% si asa cum am vazut cu multe facturi neplatite. Daca ne uitam pe executia bugetara la zi, la octombrie, o sa constatam un lucru si anume ca pe partea de cheltuieli, cheltuielile s-au facut, insa pe o structura diferita de ce s-a bugetat.Adica cheltuielile curente au fost depasite in executie. Cheltuielile de capital nu le-am pus in grafic pentru ca stricau graficul. Cheltuielile de investitii au fost mult sub ceea ce s-a bugetat ca dinamica pe tot anul. Deci practic cheltuielile totale s-au realizat, cheltuielile sociale au fost mai mari decat s-a bugetat, cheltuielile de investitii mai mici, decat s-a bugetat", a spus Ionut Dumitru.El a spus ca partea de venituri a aratat o executie mult sub asteptari si era evident de la inceput ca veniturile erau supraevaluate.Ionut Dumitru a explicat ca problema bugetului este una de structura a cheltuielilor. Astfel, chetuielile cu salariile sunt la aproape 12% din PIB . De asemenea, noua Lege a pensiilor aduce o crestere spectaculoasa a efortului bugetar, de la circa 9% din PIB in prezent, la peste 14% din PIB in cativa ani.El a spus ca se observa o incetinire a cresterii economice, iar in trimestrul III cifrele au fost sub asteptari. Ionut Dumitru a afirmat ca se asteapta la o crestere economica mai mica de 4% pentru anul acesta si de 3% anul viitor.Acesta sustine ca Romania este pozitionata nefavorabil comparativ cu tarile din regiune in cazul materializarii unei crize la nivel global sau regional. Spatiul fiscal a fost deja utilizat prin cresterea ampla a cheltuielilor publice curente (salarii in sectorul public, pensii).Conform estimarilor Comisiei Europene din luna noiembrie 2019, in 2020 Romania ar putea inregistra cel mai ridicat nivel al deficitului bugetului public din UE. Datoria publica (estimata la 37,2% din PIB in 2020) este pe un trend ascendent.Potrivit lui Ionut Dumitru, cresterea de pensii din anii urmatori nu poate fi acomodata in constructia bugetara actuala, iar regandirea calendarului este obligatorie. De asemenea, este necesara revenirea la principiul contributivitatii pentru toate pensiile.Citeste si:Isarescu, despre deprecierea leului: Va face mai dificila finanta ...citeste mai departe despre " Ionut Dumitru: Deficitul bugetar e foarte mare. Cheltuielile cu pensiile si salariile au fost mai mari decat s-a bugetat " pe Ziare.com