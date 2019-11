"In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei". Zacamantul se intinde pe o suprafata de 2.400 metri patrati si se afla in provincia Khuzestan, bogata in titei, a declarat seful statului iranian, transmit Press Association si Reuters.Iranul este pe locul patru in lume in privinta rezervelor de titei si pe locul doi in privinta rezervelor de gaze naturale, conform datelor Administratiei pentru Informatii Energetice din SUA (EIA).Descoperirea ar putea majora cu o treime rezervele dovedite ale tarii, estimate la 157 de miliarde de barili de titei, si ar putea deveni al doilea mare zacamant al Iranului dupa Ahvaz, care contine 65 de miliarde de barili de titei.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului se tranzactiona vineri la aproximativ 62,51 de dolari, in scadere fata de nivelul de varf din 2019, de 75 de dolari.Citeste si: Iranul nu-si va negocia programul de rachete balistice si vrea sa exporte mai mult petrol ...citeste mai departe despre " Iranul a descoperit un zacamant de 53 de miliarde de barili de titei " pe Ziare.com