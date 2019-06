Isarescu a anuntat inca de anul trecut ca se retrage de la BNR, dar acum PSD+ALDE il sustin frenetic. Adrian Vasilescu: E un virus

"Vestea nu este surprinzatoare, o consider fireasca. Este vorba de contestarea guvernatorului din partea unor parlamentari. A aparut un 'virus' in spatiul public si anume ca, surprinzator, clasa politica, dupa ce atata vreme l-a contestat pe guvernator, in intregime clasa politica, iata ca astazi si PSD si ALDE si Opozitia sustin realegerea guvernatorului in fruntea Bancii Nationale. E un 'virus'.Clasa politica in ansamblu nicidecum nu l-a contestat pe guvernator, sunt cateva voci din Parlament, care de ani de zile il toaca pe guvernator, in speranta ca vor produce o schimbare la BNR, iar criticile aduse sunt total ilare", a declarat Vasilescu pentru RFI Romania.Declaratia vine in contextul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca Isarescu va fi sustinut pentru un nou mandat la BNR de catre coalitia PSD-ALDE. Anuntul a fost facut de liderul ALDE dupa o intalnire cu premierul Viorica Dancila."Dupa discutia pe care am avut-o astazi, cu doamna prim-ministru, am ajuns la concluzia ca vom merge pe reinnoirea mandatului lui Mugur Isarescu. Are sustinerea noastra (...) ", a precizat Tariceanu ieri.In acelasi timp, la inceputul anului, senatorul ALDE Daniel Zamfir l-a chemat de mai multe ori pe Isarescu la audieri in Parlament si a lansat numeroase acuzatii la adresa guvernatorului si a BNR.Isarescu, un nou mandat?Precizam ca mandatul de guvernator al lui Mugur Isarescu expira in aceasta toamna. El ocupa aceasta pozitie din septembrie 1990, fiind cel mai longeviv guvernator de banca centrala din lume.In 2014, el a primit, pentru cinci ani, un nou mandat pentru aceasta functie. Insa, anul trecut, in luna mai, Isarescu spunea ca nu ia in calcul un nou mandat de guvernator, intrucat are 70 de ani."Implinesc 70 de ani si, cel putin in domeniul profesoratului, nu mai poti profesa. Acum, Parlamentul in intelepciunea lui poate sa spuna orice. Am spus ca implinesc 70 de ani, nu este o bomba. Pe 1 august 2019 implinesc 70 de ani. Este o bomba? In al doilea rand, nu se mai poate din cate stiu, chiar daca se face aceasta propunere.Imi inchei mandatul. Oricum imi inchei mandatul anul viitor. Normal ca plec, ca nu o sa stau aici pana... Daca dumneavoastra credeti ca aceasta este o stire...da, confirm. Uitati, bomba anului: guvernat ...citeste mai departe despre " Isarescu a anuntat inca de anul trecut ca se retrage de la BNR, dar acum PSD+ALDE il sustin frenetic. Adrian Vasilescu: E un virus " pe Ziare.com