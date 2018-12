Oficialul Bancii centrale a Romaniei le-a trimis membrilor comisiei o scrisoare prin care si-a motivat gestul, precizand ca nu a dorit sa participe la discutii nascute din stiri false, fara nicio legatura cu realitatea.Senatorul ALDE s-a aratat insa nemultumit ca aceasta scrisoare i-a ajuns pe email, cu doar zece minute inainte de ora programata.In aceste conditii, Zamfir a precizat ca a solicitat o noua audiere a intregului Consiliul de Administratie al BNR , la inceputul sesiunii parlamentare din februarie.In plus, senatorul ALDE a confirmat ca nu exista nicio sanctiune pentru guvernatorul BNR si membrii CA al BNR daca nu participa la aceste audieri.De asemenea, la sedinta au participat si reprezentanti ai Bancii centrale, dar senatorul ALDE a refuzat sa le dea cuvantul, sustintand ca, in cadrul acestei comisii, dialogul are loc "de la un anumit nivel".Daniel Zamfir l-a convocat pe Isarescu dupa ce a citit un articol in Ziarul Financiar, publicat vineri.In plus, dupa publicarea acestui articol, senatorul ALDE a publicat trei postari pe pagina sa de Facebook , in cursul zilei de vineri si sambata, in care face referire la acest subiect.Drept urmare a acestor postari, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, i-a recomandat, duminica, intr-o declaratie de presa, senatorului ALDE sa consulte un document oficial, care a fost deja transmis Parlamentului, pentru ca altfel risca sa prezinte, din nou, concluzii gresite. ...citeste mai departe despre " Isarescu a fost chemat la audieri in Senat, dar a refuzat sa mearga: Nu particip la discutii nascute din stiri false " pe Ziare.com