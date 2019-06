Isarescu avertizeaza Guvernul: S-a dat prea mult, fara sa se tina cont de cat poate duce economia

Potrivit acestuia, desi Romania a avut un ritm anual de crestere de peste doua ori mai mare decat Uniunea Europeana, acesta a fost corelat cu o dinamica ridicata a importurilor, informeaza Adevarul."Este bine ca avem crestere economica, dar hai sa vedem cum o obtinem. Daca continuam cu aceasta tendinta, mai devreme sau mai tarziu trebuie sa facem o corectie si orice corectie costa si nu e placut, e dureros", a declarat miercuri Mugur Isarescu, la conferinta de lansare a Raportului asupra Stabilitatii Financiare.El a subliniat ca este nevoie de o reechilibrare a dezechilibrelor macroeconomice, cum ar fi deficitul bugetar, deficitul de cont curent si structura cresterii economice, bazata in mare parte pe consum acoperit din importuri."Nu ne gandim neaparat sa trecem spre surplus comercial extrem de rapid. Reechilibrarea sustenabila a situatiei extrene trebuie sa contina doua componente esentiale. Prima este de natura fiscala, pentru a reduce treptat deficitul bugetar in directia atingerii obiectivului pe termen mediu, celebrul MTO. A doua consta in accelerarea reformei structrale, de natura sa sporeasca inzestrarea cu factori de productie, acei factori care cresc productivitatea si faciliteaza competitivitatea produselor si industriilor romanesti", a precizat Isarescu.Guvernatorul BNR a insistat ca este nevoie de o crestere economica sustenabila, fara sa ne bazam pe importuri."Viziunea noastra nu apasa pe o singura pedala, este o viziune constructiva si realista. Banuiesc ca vor fi cativa care or sa spuna ca insistam pe oprirea cresterii, nu se vorbeste de asa ceva. Vorbim de echilibrare, cresterea sa fie sustenabila, sa nu ne bazam pe importuri. De cate ori BNR a spus, apropo de largirea dezechilibrelor externe, ca ne ambitionam sa cream locuri de munca in strainatate? Pentru ca asta facem cand stimulam prea mult cererea, adica mai mult decat poate sa dea economia nationala", a mai afirmat Isarescu.Potrivit acestuia, atunci cand stimulezi cererea, stimulezi si productia, iar atunci cand o tara nu tine cont de cat poate sa dea economia, dai mai mult de lucru altor economii, prin importuri."Toata lumea stie ca daca stimulezi cererea stimulezi si productia. Problema e dozajul. Daca nu tii cont de cat poate sa dea economia, ce ...citeste mai departe despre " Isarescu avertizeaza Guvernul: S-a dat prea mult, fara sa se tina cont de cat poate duce economia " pe Ziare.com