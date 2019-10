Isarescu avertizeaza iar ca veniturile la buget sunt mult mai mici decat cheltuielile cu pensiile si salariile

"Avem o problema in domeniul fiscal si l-am spus aici in repetate randuri. Nu atat deficitul reprezinta o problema, cat calitatea bugetului. Daca va uitati in buget, veniturile fiscale au scazut sub 30%. Asta nu e tara europeana. Putem sa o spunem direct. Asta e pe partea de venituri.Pe partea de cheltuieli, ponderea foarte mare a acestor cheltuieli rigide cu pensii si salarii care iti da un spatiul fiscal foarte mic si o pondere relativ mica fata de nevoi a investitiilor publice. Dezechilibrul pe care l-am semnalat de 3-4 ani de zile intre investitiile publice si consum se vede pe strada. Daca va duceti sa va uitati pe strada, masini multe si drumuri putine. Nu mai au loc masinile pe drum", a declarat joi Mugur Isarescu, intr-o conferinta in care a prezentat decizia BNR privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an.In ceea ce priveste inflatia, guvernatorul BNR spune ca aceasta se va mentine peste tinta pana la finalul acestui an."Cele mai recente evaluari releva perspectiva mentinerii ratei anuale a inflatiei deasupra intervalului tintei pana la finele anului curent, pe o traiectorie usor inferioara celei evidentiate in cea mai recenta prognoza pe termen mediu publicata in Raportul asupra inflatiei din august 2019", a spus Isarescu.Totodata, el a precizat ca, in contextul alegerilor din 2019-2020, politica fiscala reprezinta o sursa de incertitudini si riscuri crescute la adresa perspectivei inflatiei."Pe plan intern, conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri reprezinta o sursa de incertitudini si riscuri crescute la adresa perspectivei inflatiei, inclusiv in contextul calendarului electoral 2019-2020, iar accentuarea deficitului de cont curent devine tot mai preocupanta.Pe plan extern, incertitudini sporite decurg din slabirea tot mai evidenta a economiei zonei euro si a celei globale, precum si din cresterea riscurilor la adresa perspectivei acestora, in contextul razboiului comercial si al Brexit", a subliniat Mugur Isarescu.Leul nu s-a depreciat. S-a plimbat intr-o marja ingustaReferitor la cursul valutar, guvernatorul BNR nu considera ca leul s-a depreciat in ultima perioada. El a explicat ca euro a scazut destul de mult in ...citeste mai departe despre " Isarescu avertizeaza iar ca veniturile la buget sunt mult mai mici decat cheltuielile cu pensiile si salariile " pe Ziare.com