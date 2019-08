Isarescu a aratat insa ca, desi pare ca situatia este stabila, la nivel european si global, lucrurile se pot modifica foarte usor, avand in vedere ca lumea se afla in plin razboi comercial si valutar, iar Romania nu va fi ferita de efecte.Asadar, guvernatorul BNR a precizat ca Guvernul PSD-ALDE trebuie sa actioneze prudent, mai ales in contextul in care suntem in ani electorali.El a spus ca la acest moment "principalele incertitudini si riscuri asociate tin de conduita viitoare a politiici fiscale si a celei de colectare", ca "evolutia deficitului e preocupanta" si ca "incert e si impactul noului indice" de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), cu care Guvernul a inlocuit ROBOR-ul."Avem un buget relativ tensionat, noi am observat si am incurajat prudenta Guvernului de a tine lucrurile sub control. Incurajam un asemenea comportament pe toate caile care stau la dispozitia BNR.Am observat si o anumita crestere a veniturilor bugetare care nu e de neglijat. Suntem preocupati, dar nu ... sa-i spunem asa... nu vedem lucrurile in negru. Lucram cu Guvernul pentru ca intr-un an electoral, un an dificil, sa pastreze toate echilibrele", a spus Isarescu, intr-o conferinta de presa.El a refuzat sa comenteze rectificarea bugetara, dar si taxele pe care ministrii au anuntat ca se gandesc sa le impuna: "Cand le-om vedea, le discutam, nu ne permitem sa speculam aici ceva ce e inca in discutie".Guvernatorul a atras atentia asupra contextului extern extrem de volatil."Cred ca dominant acum e contextul international si din punct de vedere al conflictelor. Suntem practic intr-un razboi comercial, un razboi valutar intre marile puteri. Nu trebuie sa fii mare specialist ca sa citesti declaratiile monetare si cele politice. (...) "Citeste mai departe despre " Isarescu cere Guvernului prudenta: Avem razboi comercial si razboi valutar. Suntem cu arma la picior! (Video) " pe Ziare.com