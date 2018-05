Isarescu, despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de par. Nu spun ca suntem intr-o armonizare totala acum

"Am discutat cam ce a fost trecut in scrisori. Aveti scrisorile si este bine sa se inteleaga ceea ce este in scrisori. Problemele economice sunt foarte serioase, nu contstau intr-o negociere.(...) Discutiile sunt normale. Dansii spun ce vrea votul popular, noi spunem ce vrea economia. Noi lucram cu pietele, ei lucreaza cu sondajele de opinie. Asa sunt si alesi, pe baza sondajelor merg la votul popular. Meseria noastra nu este usoara, este grea", a declarat Mugur Isarescu.Iata ce contine scrisorea trimisa de Dragnea guvernatorului BNR si raspunsul acestuiaEl a precizat ca BNR "nu s-a luat de par" niciodata cu Guvernul si a subliniat ca relatiile dintre cele doua institutii nu sunt, in momentul de fata, intr-o armonizare totala."Pot sa va asigur ca nu ne-am luat niciodata de par, a fost mai degraba un raboi mediatic. Ca s-a mai scapat cineva si a spus ca aceasta nu este Banca Romaniei, ca am avea o agenda ascunsa, bineinteles ca ne-a durut.In 28 de ani de cand sunt in aceasta institutie am avut momente mult mai grele in a gasi solutii de armonizare. Nu spun ca suntem intr-o armonizare totala acum, dar suntem mai bine intelesi", a subliniat Isarescu.Totodata, potrivit guvernatorului BNR, informatia potrivit careia intalnirea dintre el si premierul Dancila a avut loc in biroul liderului PSD este eronata."Noi am fost la Parlamentului Romaniei, la presedintele Camerei, orice alta interpretare este eronata. Nu am fost in Kiselef, am fost in Parlament", a afirmat Isarescu.Amintim ca, saptamana trecuta, guvernatorul Mugur Isarescu a discutat, timp de trei ore cu premierul Viorica Dancila, liderul PSD Liviu Dragnea, ministrul de Finante Eugen Teodorovici si consilierul guvernamental Darius Valcov. Intalnirea a avut loc in biroul lui Dragnea din Parlament.La finalul discutiilor, presedintele PSD a spus ca nu exista niciun conflict cu Banca Nationala si ca s-a convenit ca, de acum inainte Guvernul sa implementeze masuri din programul de guvernare, sa consulte specialistii BNR."S-a convenit sa existe o colaborare bazata pe intalniri frecvente, constante, intre BNR si Guvern. Guvernul si-a aratat disponibilitatea ca, inainte sa ia orice masuri, sa aiba o in ...citeste mai departe despre " Isarescu, despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de par. Nu spun ca suntem intr-o armonizare totala acum " pe Ziare.com