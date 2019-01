Isarescu critica dur "taxa pe lacomie": Nu vii in prag de Craciun cu o astfel de bomba. Ne-a luat prin surprindere trasnaia

Isarescu a criticat Ministerul de Finante ca nu a discutat cu industria bancara inainte de a lua aceasta decizie si precizeaza ca exista numeroase nelamuriri cu privire la aplicabilitatea taxei. Chiar si BNR , spune el, are dificultati in a intelege ordonanta."Trebuie sa discuti cu industria bancara, nu la final de an, in prag de Craciun, vii cu o astfel de bomba. Asta e principala nemultumire (a industriei bancare - n.red), cred ca Ministerul de Finante va discuta cu reprezentantii ei. Au si ei nelamuriri despre cum se aplica taxa.Si noi avem dificultati in a intelege aceasta ordonanta. O asemenea OUG trebuia prezentata intai in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica. Probabil vom cere sa facem o sedinta extraordinara a Comitetului. Flexibilitatea politicii monetare va fi afectata, ceea ce nu va ajuta Guvernul", a declarat, marti, Mugur Isarescu.Totodata, guvernatorul BNR a precizat ca o echipa a Bancii Centrale a efectuat un studiu de impact in urma caruia au rezultat pierderi de miliarde de euro generate de aceasta taxa."Ne-am chinuit sa o intelegem (ordonanta - n.red) . Am avut si noi concedii, a fost o echipa care a facut o analiza despre impact, teoretic inaintea legii trebuia facut impactul, noua ni s-a cerut dupa. Domnul Daianu a incercat sa faca o evaluare asupra politicii monetare.Cel mai bine ar fi sa discutam intr-un cadru legal, in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica, pentru ca este vorba despre un impact de miliarde de euro, sunt lucruri serioase. Avem dreptul sa facem propuneri, sugestii, nu putem sa modificam OUG, dar sa spunem care e impactul iar legiuitorul, Ministerul de Finante, sa ne raspunda", a completat Isarescu.Intrebat cum va afecta, concret, aceasta ordonanta bancile si cetatenii, guvernatorul BNR a spus ca trebuie evaluate toate aceste masuri, pentru ca si reprezentantii Bancii Centrale au fost luati prin surprindere de aceasta "trasnaie"."Lasati-ne sa evaluam. Ne-a luat si pe noi prin surprindere trasnaia. E o ordonanta pe care nu stii de unde sa o apuci. Suntem foarte multe nelamuriri", a adaugat Isarescu.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Isarescu critica dur "taxa pe lacomie": Nu vii in prag de Craciun cu o astfel de bomba. Ne-a luat prin surprindere trasnaia " pe Ziare.com