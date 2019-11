Isarescu, dupa ce Bruxelles-ul a estimat un deficit de 6,1% pentru 2021: E mai mult decat un pericol

"Asemenea deficit nu poate sa fie luat in discutie. E mai mult decat un pericol si o extrapolare ca si cand nu am face nimic... Ca si noi, si dansii lucreaza cu datele certe. Pana acum, au luat legile, tendintele si au facut o....extrapolare este cuvantul nepotrivit, pentru ca lucreaza si dansii mai complicat, nu imping asa cifrele in mod linear, dar au lucrat cu datele pe care le avem in prezent.Dar nu, nu cred ca putem sa discutam in mod serios despre un asemenea deficit, pentru ca de regula nu te iarta pietele si noi avem o finantare majora si pe piata interna si pe piata externa", a afirmat Mugur Isarescu, intrebat de jurnalisti despre estimarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar de 6,1% pentru 2021.El a explicat ca discutia despre existenta sau nu a banilor nu este una serioasa pentru ca atunci cand se inregistreaza deficit in mod categoric nu exista bani si atunci te imprumuti."Atunci in discutia aceasta trebuie chemati cei de la Trezoreria statului. Acolo e o echipa de toata cinstea care asigura finantare. Niciodata nu au fost intrebati: puteti sa va imprumutati?", a spus Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR a mentionat ca este ingrijorat, dar nu speriat."Eu cred ca nu se va ajunge la acest deficit in mod sigur. Acesta nu inseamna cu nu va depasi 3%, dar nu comentez aici ca nu sunt eu ministru de Finante. Eu nu cred ca se va ajunge acolo.Insa in ceea ce priveste masurile ele intra, in opinia mea, nu am nici validarea intregului consiliu, e o treaba grea cu iesirea din prociclicitate. Contain and gradual adjustment.Mai intai hai sa-i linistim pe toti astia care vor sa reducem impozitele, mai sunt. Mai suntem si in an electoral. Eu am fost intr-un an electoral premier si stiu cum e. E greu. Trebuie sa primiti ceva. Dupa care hai sa incercam sa facem ajustari fara sa bruscam economia", a afirmat Isarescu.Recent, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu , a declarat ca majorarea din 2020 a punctului de pensie are un impact de 3 ori mai mare in 2021.Potrivit acestuia, deficitul in 2020 ar trece de 4% din PIB , in 2021 ar fi peste 5,7% din PIB, iar in 2022 ar fi in jur de 7%.Citeste si:Orban: Deficitul bugetar la zece l ...citeste mai departe despre " Isarescu, dupa ce Bruxelles-ul a estimat un deficit de 6,1% pentru 2021: E mai mult decat un pericol " pe Ziare.com