Isarescu e optimist in ceea ce priveste economia Romaniei: Nu vrea deloc sa se prabuseasca

"Economia creste. Daca te-ai lua dupa televizoare, totul ar trebui sa se prabuseasca in tara aceasta. Nu vrea - nu vrea deloc sa se prabuseasca. Merge inainte", a afirmat Mugur Isarecu, guvernatorul BNR, luni, in cadrul conferintei "Inflatia in ultimii 10 ani".In schimb, Guvernatorul a mentionat ca Romania are probleme de competitivitate in fata Cehiei, Poloniei si Ungariei unde nu ar trebui: la produsele agricole."In primul rand, aceste tari au stimulat mai putin cererea agregata. Acest lucru s-a vazut la deficitul de cont curent. Noi suntem cu deficitul de cont curent la 3-4%, aproape de limita. (...) Nu mai putem sa neglijam. Economia este ciclica si ar fi foarte rau ca faza descendenta a ciclului sa ne prinda cu un deficit extern de mare. Marja noastra de manevra ar fi mult mai mica, si cu deficit bugetar", a mai spus Isarescu.In cea mai recenta prognoza, publicata la inceputul lunii noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza ca economia Romaniei va creste in acest an cu 4,5%, o scadere cu 1 punct procentual fata de nivelul de 5,5% estimat in iulie, pana la 949,6 miliarde de lei.In plus, PIB -ul nominal din 2020 a fost recalculat de Comisie la 1.101 miliarde de lei, fata de 1.095,6 miliarde de lei in iulie, iar pentru 2021 la 1.178,6 miliarde de lei, comparativ cu 1.173,3 miliarde de lei nivelul precedent. De asemenea, PIB-ul nominal din 2022 este pronozat la 1.261,5 miliarde de lei, in crestere de la 1.255,9 miliarde de lei in iulie.Anul trecut, economia Romaniei a crescut cu 7,3%, iar in anul precedent cu 4,8%, iar PIB-ul din trimestrul al treilea a crescut cu 4,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Pentru acest an, Fondul Monetar International ( FMI ) si Comisia Europeana (CE) si-au redus, in octombrie, respectiv noiembrie, prognozele de crestere economica, prima institutie la 4%, de la 5,1% anterior, iar a doua la 3,6% de la 4,1% in iulie.Citeste si:Vesti proaste de la BERD: A revizuit in scadere estimarea privind evolutia economiei romanesti in 2018Previziuni sumbre de la CE: Avansul economiei romanesti a fost revizuit in scadere. Diferenta mare fata de estimarea GuvernuluiEconomist UniCredit: Romania ar putea intra in recesiune tehnica in a doua pa