Isarescu: Grosul profitului pe care il face BNR vine din administrarea rezervei valutare

"Suntem in continuare in pozitie de debitor. Daca luati un an intreg, ca am mai fost si creditori, am mai dat in anumite perioade - cand a aparut o lipsa de lichiditate - credite bancilor prin operatiunile de pe piata, dar la nivelul unui an intreg, daca aveti rabdarea sa va uitati pe cifre, suntem debitori. Cu alte cuvinte, operatiunile de pe piata monetara aduc inca pierdere.Si de fiecare data cand ma uit in bilantul Bancii Nationale am un ochi critic, glumesc, catre Directia de politica monetara, care propune sterilizari. Dar acolo este o doamna si trebuie sa respect genul. Profitul vine din operatiunile externe, din administrarea rezervei valutare, aproape, nu in totalitate. Mai avem profituri mici si din sistemul de plati, dar mici, si ceva din operatiunile cu numerar. Dar grosul vine din administrarea pietei valutare, administrarea rezervei valutare, fara aur", a spus Mugur Isarescu.Guvernatorul a explicat ca operatiunile de pe piata monetara sunt riscante si nu este implicata intreaga rezerva, ci doar o mica parte, respectiv 5-10%."Daca o promulga domnul presedinte (Legea privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei - n. red), ne costa vreo 15 - 20 de milioane (euro - n. red.) si il aducem aici sa-l atingeti si dumneavoastra, sa se lamureasca lumea ca exista, sa se linisteasca opinia publica", a afirmat Isarescu.Potrivit raportului anual, BNR a inregistrat la 31 decembrie 2018 un profit de 1,183 miliarde de lei, de sase ori mai mare decat cel consemnat in anul anterior (186,715 milioane de lei), ca urmare a urmatoarelor evolutii: inregistrarea unui profit operational in suma de 1,495 miliarde de lei, cu 58% peste profitul operational al anului anterior (946,889 milioane de lei); inregistrarea de cheltuieli cu diferentele nefavorabile din reevaluare aferente activelor si pasivelor in valuta in suma de 313,795 milioane de lei, cu 59% mai mici decat suma consemnata la 31 decembrie 2017 (760,174 milioane de lei); inregistrarea de venituri nete din reevaluarea constructiilor si terenurilor la 31 decembrie 2018, in suma de 1,460 milioane de lei.De asemenea, raportul mentioneaza ca rezultatul final aferent operatiunilor de politica monetara pentru anul 2018 a fo