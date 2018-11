Isarescu: Majorarile salariale pentru bugetari ar putea duce la cresterea preturilor si a inflatiei

"Sa le vedem mai intai (majorarile salariale - n.red.) Daca vor fi exagerate, si depinde la ce te gandesti cand folosesti cuvantul exagerat: care este grupa de personal bugetar, ce pondere au in totalul cheltuielilor bugetare, cum le compensezi, vor impinge mai mult preturile in sus. Acestea sunt riscurile, dar mai intai sa le vedem", a declarat joi Mugur Isarescu.Guvernatorul Mugur Isarescu a atras atentia si asupra tensiunilor de pe piata muncii, precizand ca necorelarea dintre calificarile disponibile pentru potentiali angajati si cele de care au nevoie companiile influenteaza majorarea salariilor."Piata muncii ramane tensionata. Este o preocupare pentru noi si cred ca este o preocupare pentru toti. Si pentru oamenii de afaceri, sectorul corporatist, intreprinderi mici si mijlocii, factorii decizionali. Tensiunile de pe piata muncii pot fi ele elemente de impingere a salarilor in plus, dincolo de cresterea de productivitate.Este o chestiune care trebuie sa ne preocupe. Avem un indicator de necorelare a calificarilor de pe piata muncii destul de ingrijorator. Nu se coreleaza calificarile cu necesitatile angajatorilor si aceasta alimenteaza ritmul infernal de crestere a salariilor", a subliniat guvernatorul Bancii Centrale.Mugur Isarescu a mai precizat ca si in cazul in care nu s-ar majora salariul minim oferta de piata muncii nu este corelata cu cererea."Chiar daca nu s-ar majora salariul minim sau nu ar interveni Guvernul in acest sens, tensiunile de pe piata muncii pe cele doua paliere - lipsa generala de forta de munca, adica migratie, si diferente salariale dintre noi si cei unde migreaza forta de munca si doi, datorita necorelarii - oferta de piata muncii nu este corelata cu cererea.Sunt doua probleme structurale. Este posibil sa avem abateri de la corelatia la care tinem, cea intre productivitate si salariale, determinata de presiunile de pe piata muncii, nu numai din majorarea salariului minim", a argumentat guvernatorul BNR.Amintim ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 3,5%. In schimb, pentru sfarsitul lui 2019 prognoza de inflatie a fost revizuita in crestere, de la 2,7% la 2,9%.Mugur Isarescu a precizat ca prognoza este influen ...citeste mai departe despre " Isarescu: Majorarile salariale pentru bugetari ar putea duce la cresterea preturilor si a inflatiei " pe Ziare.com