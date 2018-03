Isarescu merge joi in Parlament. Citu (PNL) spune ca BNR e prea timida. Dan Suciu: Altii ne-au criticat ca suntem prea agresivi

Purtatorul de cuvant al bancii centrale, Dan Suciu, a declarat pentru Ziare.com ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, va participa la intalnire."Domnul Isarescu va merge. Probabil vor merge si viceguvernatori, sa vedem cine. Este un subiect absolut serios, pe tema noastra, pe principala chestiune din mandatul BNR, care este stabilitatea preturilor. Evident ca ii dam atentie, mai ales ca nu este un demers al altcuiva sa isi incordeze muschii, sa dea bine in poze. Chiar este un subiect important", ne-a spus Dan Suciu.In 18 martie, senatorul PNL Florin Citu a anuntat ca a trimis "o invitatie la BNR, in calitate de presedinte al Comisiei Economice din Senat, pentru a avea o discutie transparenta si profesionista despre evolutia inflatiei si implicatiile pentru economie".Citu a declarat, miercuri, pentru RFI Romania, ca vrea ca discutia de joi cu guvernatorul BNR sa fie una profesionista.Totodata, intrebat daca are sa reproseze ceva BNR in privinta inflatiei, Florin Citu a raspuns: "Eu am mai reprosat public. Eu cred ca banca centrala in 2017 a fost mult prea timida in fata semnelor pe care le vedeam ca vin de la politica fiscala, o politica fiscala prociclica care a creat aceasta tensiune in economie si a dus din punctul meu de vedere la aparitia inflatiei galopante".Dan Suciu il contrazice, insa, pe Florin Citu si spune BNR a majorat de doua ori dobanda la inceputul acestui an si multi au acuzat banca centrala ca, din contra, este agresiva."Fiecare poate sa aiba orice parere doreste. Nu stiu in ce consta timiditatea. De la inceputul anului, am majorat de doua ori dobanda. Altii ne-au criticat ca suntem prea agresivi cu aceasta majorare de dobanda. Cred ca suntem una dintre institutiile cu cel mai clar program de comunicare publica. Conferinte de 8 ori pe an, iesiri la alte conferinte. Deci nu cred ca nu suntem prezenti in dezbaterea publica.Daca ne uitam ce fac si alte banci centrale cred ca suntem una dintre cele mai vorbitoare banci centrale din Europa. Noi nu avem multe instrumente. Noi nu putem prin instrumentele noastre de politica monetara sa rezolvam toate problemele economiei", a declarat Dan Suciu pentru Ziare.com.Rata inflatiei a urcat la 4,72% in februarieRata anuala ...citeste mai departe despre " Isarescu merge joi in Parlament. Citu (PNL) spune ca BNR e prea timida. Dan Suciu: Altii ne-au criticat ca suntem prea agresivi " pe Ziare.com