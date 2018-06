Isarescu: Sa nu consideram ca intrarea in zona euro este un panaceu. Trebuie sa ne rezolvam problemele si apoi sa intram in zona euro

Isarescu a sustinut, joi dupa-amiaza, o prelegere la cea de-a doua editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", care are loc in Mamaia.El a vorbit si despre intrarea Romaniei in zona euro, precizand, insa, ca trebuie indeplinite niste conditii. Guvernatorul BNR considera ca este esential sa ai sustenabilitate in echilibre."Sa ai sustenabilitate in echilibre, conditie esentiala. Asta inseamna sa ai o privire pe termen lung. Smecheriile de tipul indeplinesti un criteriu de deficit un an sau doi si crezi ca ai rezolvat problema, nu. E periculos pentru tine. Sustenabilitate este cuvant pasaresc, introdus in limba romana dupa '90, dar a inceput sa insemne ceva. Inseamna sa nu faci lucrurile de mantuiala, sa le faci durabil, sanatos cu o gandire in perspectiva", a explicat Isarescu.El a precizat ca trebuie si un nivel minim de dezvoltare."A doua chestiune: sa ai un nivel minim de dezvoltare pentru ca este totusi un club select acolo. Ca sa ma exprim putin metaforic, te simti daca intri acolo si esti sarac lipit, ca sa zic asa, te simti izolat si te cam izoleaza viata. Nu o fi 90 la suta, cum zice domnul Orban, nevoia de convergenta reala, dar nu se poate sa intri in zona euro cu un nivel foarte scazut", a mai spus guvernatorul.Mugur Isarescu a mentionat ca un alt criteriu este sa nu ai mari probleme structurale, dand ca exemplu ce tip de tari foste comuniste au intrat in zona euro."Toate tarile baltice au intrat rapid in zona euro si au si fost primite. Slovenia, cat este Slovenia? Este cat Bucurestiul ca populatie. Si Bucurestiul, sa stiti, ca daca l-am decupa cu Ilfovul poate sa intre in maxim un an si jumatate in zona euro. Cam toate conditiile sunt indeplinite pentru Bucuresti si zona Ilfov.Nu stiu daca stiti cam cat este PIB -ul pe locuitor la puterea de cumparare in Bucuresti, este cat aproape la Madrid, apropiat de Berlin. Deci nu e un oras sarac. Cand ai insa o tara cu mari discrepante si cu infrastructuri care nu se leaga ai o problema majora. Cine a mai intrat in zona euro? In afara de tarile mari, fondatoare, Malta si Cipru", a declarat guvernatorul BNR.El a amintit si care sunt tarile foste comuniste care nu au intrat in zona euro, spunand ca dintre toate acestea doar B ...citeste mai departe despre " Isarescu: Sa nu consideram ca intrarea in zona euro este un panaceu. Trebuie sa ne rezolvam problemele si apoi sa intram in zona euro " pe Ziare.com