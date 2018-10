KazMunayGas si statul roman vor sa investeasca 1 miliard de dolari in dezvoltarea sectorului energetic

Prin intermediul acestuia, aproximativ 1 miliard de dolari ar urma sa fie investiti, in urmatorii 7 ani, in sectorul energetic romanesc."Contributia KMGI la capitalul fondului este de 150 milioane de dolari, iar o parte din aceasta, contributia statului roman in valoare de 30 milioane de dolari, va fi achitata de catre KMGI. Structura actionariatului fondului de investitii ce va derula proiecte in domeniul energiei este: KMGI - 80% si statul roman - 20%", informeaza fondatorii fondului de investitii in energie.Azerii nu au platit, insa, degeaba si partea statului. Dimpotriva: profitul rezultat din investiile fondului se va duce, in prima faza, doar spre KaZMunayGas International. Cel putin, pana cand societatea isi va amortiza investitia de 150 de milioane de dolari.Primele 2 investitii care ar urma sa se desfasoare prin Fondul Kazah-RomanPrioritatea fondului vizeaza dezvoltarea proiectelor energetice si diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol. Spre exemplu, KMGI a identificat cel putin doua proiecte majore, cu o valoare a investitiilor care depaseste 200 de milioane de dolari, ce pot fi dezvoltate in cadrul Fondului kazah - roman si care ar putea crea direct aproximativ doua mii de locuri de munca."Unul dintre proiectele vizate de Fondul mixt de investitii se refera la constructia unei centrale de cogenerare (de producere combinata de energie electrica si termica) pe platforma Petromidia, in parteneriat cu Uzina Termoelectrica Midia.Centrala de cogenerare va avea capacitatea de a alimenta cu energie atat orasul Navodari, cat si rafinaria Petromidia. Valoarea investitiei se ridica la 120 de milioane de dolari si se estimeaza ca proiectul va fi finalizat in 4 ani din momentul demararii", se arata in comunicat.Un alt proiect se refera la extinderea cu aproximativ 80 de statii a retelei de benzinarii pe piata locala. Noile statii vor fi dezvoltate prin investitii de tip greenfield, suma totala estimata ridicandu-se la 100 de milioane de dolari."Constituirea Fondului de Investitii kazah-roman nu este doar o oportunitate de a atrage noi investitii in sectorul energetic romanesc, dar, de asemenea, un semnal clar ca putem sa contribuim la dezvoltarea industriei energetice nationale.Prin investitiile pe care crearea acestui fond l ...citeste mai departe despre " KazMunayGas si statul roman vor sa investeasca 1 miliard de dolari in dezvoltarea sectorului energetic " pe Ziare.com