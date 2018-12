Kelemen Hunor, catre Dancila: Poate il convingeti pe Teodorovici ca tara nu e laborator de experimentare

"Bugetul pe anul 2019 nu este gata. Va intrebam si noi: De ce? Ce asteptati?De ce lasati tara si autoritatile locale cu cateva zile inainte de Anul Nou sa nu aiba posibilitatea de a implementa proiectele pentru anul viitor.Si inca ceva: Acest proiect de ordonanta de urgenta, care, la modul general, vrea sa reglementeze cateva chestiuni fiscale si nu numai, iarasi cu cateva zile inainte de sfarsitul anului, schimba multe prevederi fiscale, inventeaza noi taxe, pune la colt un sistem intreg din economie, arunca in aer Bursa de Valori, economia si mai ales arunca in aer speranta.Fara consultare, fara explicatii, fara pregatire imi este greu sa inteleg ce rationament va conduce. Ati creat un soc si un haos urias cu riscuri imense", a declarat Kelemen Hunor, joi, la dezbaterea motiunii de cenzura din Parlament."Doamna premier: poate reusiti sa-l convingeti pe ministrul de Finante ca tara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trasnite. Daca am vota impotriva motiunii, am lasa falsa impresie ca toate aceste chestiuni semnalate sunt in regula, dar de fapt nu sunt!", a mai spus liderul UDMR.Uniunea Democratica a Maghiarilor se abtine, joi, de la votul in cazul motiunii de cenzura.Guvernul a prezentat, marti, un proiect de ordonanta de urgenta care cuprinde o serie de masuri fiscale, printre care scaderea comisioanelor pentru Pilonul II de pensii, precum si posibilitatea de a lasa contributorii sa-si retraga banii anticipat. Alte masuri privesc introducerea "taxei pe lacomie", aplicata bancilor, la valoarea activelor, si calculata in functie de nivelul ROBOR, plafonarea pretului gazelor, controlul preturilor si pe piata de electricitate, impozit de 3% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, taxe impuse organizatorilor de jocuri de noroc, extindeea taxarii inverse pentru anumite categorii de operatiuni cu bunuri.Citeste si Kelemen Hunor invita Opozitia sa faca o coalitie sub coordonarea UDMR: Poate asa preluati guvernareaKelemen Hunor, dupa o intalnire cu Ludovic Orban: Opozitia nu vrea, nu poate sau nu este pregatita sa guvernezePrima reactie a UDMR dupa discursul lui Dragnea: Foarte mult iz politic. Povestea cu amnistia si gratierea nu e binevenitaFost parlamentar UDMR: Aceasta coal ...citeste mai departe despre " Kelemen Hunor, catre Dancila: Poate il convingeti pe Teodorovici ca tara nu e laborator de experimentare " pe Ziare.com