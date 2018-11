Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea gazelor din Marea Neagra - in cazul in care se va face - va trebui sa urmeze normele impuse de acest act normativ.Reamintim faptul ca Legea offshore a creat numeroase controverse, atat in randul specialistilor in energie, cat si in randul parlamentarilor. In repetate randuri, majoritatea parlamentara a modificat proiectul de lege, impunand un sistem progresiv de impozitare a petrolistilor.- stire in curs de actualizare - ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis a promulgat controversata Lege offshore " pe Ziare.com