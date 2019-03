Klaus Iohannis retrimite Legea bugetului in Parlament

"Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului. Faceti un buget sanatos pentru Romania", a declarat seful statului.El a criticat din nou, in termeni duri, bugetul pe 2019, afirmand ca "este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt, ramane bugetul rusinii nationale".Seful statului acuza ca bugetul este gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans si ii indeamna pe social-democrati sa plece de la guvernare daca nu sunt in stare sa guverneze pentru cetateni."Bugetul prezentat de PSD in acest an si votat de majoritatea pesedista a fost gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans. PSD urmareste o agenda care nu are legatura nici cu Romania, nici cu situatia romanilor si nici cu dezvoltarea reala a tarii. (...)De ce albirea dosarelor liderilor PSD continua sa fie prioritatea zero, in locul construirii de autostrazi si spitale? Am afirmat si repet: Guvernarea PSD a esuat. Daca PSD nu e in stare sa guverneze pentru cetatean, atunci sa plece si sa lase pe altii care se pricep", a mai spus Iohannis.In ceea ce priveste Legea plafoanelor, in privinta careia Curtea Constitutionala a admis obiectia sefului statului, Iohannis a spus ca decizia CCR arata ca "PSD legifereaza nu numai imoral si prost, ci si neconstitutional"Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis- Decizia de astazi, a CCR, cu privire la Legea plafoanelor demonstreaza, inca o data, daca a fost nevoie, ca PSD legifereaza nu numai imoral si prost, ci si neconstitutional.- CCR a decis ca Legea plafoanelor a fost adoptata cu incalcarea tuturor normelor.- In ceea ce priveste Legea bugetului, nu voi comenta decizia CCR, dar bugetul este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt, ramane bugetul rusinii nationale.- Cel mai slab guvern din istoria post-decembrista, al imposturii si incompetentei, a construit un buget pe masura sa. E construit pe un scenatriu fantezist, fara garantii pentru punerea in aplicare, fapt confirmat de institutiile europene.- E un buget care pune in discutie respectarea tratatelor internationale la care Romania e parte, dar si a legislatiei.- Bugetul prezenta ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis retrimite Legea bugetului in Parlament " pe Ziare.com