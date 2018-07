KMG n-a reusit sa vanda Rompetrol chinezilor de la CEFC

In luna martie a acestui an, grupul petrolier kazah KazMunayGas informa in mod oficial ca finalizarea tranzactiei prin care compania chineza CEFC China Energy Company Ltd. va prelua un pachet de 51% din actiunile companiei petroliere romane KMG International NV a fost amanata pentru sfarsitul lunii iunie."Tranzactia privind vanzarea unui pachet de control la KMG International nu a fost inca incheiata in mod definitiv din cauza unor obligatii restante, care sunt programate sa fie finalizate pana la data de 30 iunie 2018", a informat in luna martie grupul KazMunayGas. "Ambele parti sunt in continuare hotarate sa incheie aceasta tranzactie in viitorul apropiat", adauga atunci KazMunayGas.Marti insa, trei surse din apropierea discutiilor au declarat pentru Reuters ca tranzactia a esuat. "Nu va mai fi o tranzactie", a declarat un inalt oficial kazah pentru Reuters. Intrebat daca o eventuala terta parte s-a oferit sa preia ea participatia, oficialul a spus: "este un proces indelungat dar exista interes in acest sens".De asemenea, doua surse chineze de rang inalt au confirmat si ele ca tranzactia cu KazMunayGas a cazut. Una din aceste surse a declarat ca CEFC urma sa plateasca o garantie de 50 milioane de dolari pentru a mentine tranzactia insa compania chineza nu a putut plati aceasta suma inainte de termenul limita fixat pentru sfarsitul lunii iunie.In doar cativa ani, CEFC s-a transformat dintr-un trader petrolier de nisa din orasul natal al lui Ye Jianming (provincia chineza Fujian, din sud-estul Chinei) intr-un conglomerat cu activitati in domeniul energiei si finantelor. In prezent, CEFC produce petrol in Africa de Vest si Abu Dhabi, detine sute de benzinarii in Europa si o banca activa in Cehia si Slovacia.La inceputul acestui an, Reuters anunta ca presedintele CEFC China Energy, Ye Jianming, este investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice. Ulterior, in luna mai, o divizie principala a grupului chinez CEFC China Energy nu a reusit sa ramburseze obligatiuni in valoare de 2,09 miliarde yuani (327 milioane de dolari) care au ajuns la maturitate, ceea ce a ridicat noi semne de intrebare cu privire la viitorul grupului.Detinuta integral de ...citeste mai departe despre " KMG n-a reusit sa vanda Rompetrol chinezilor de la CEFC " pe Ziare.com